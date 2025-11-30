Chuva em Minas: sobe para 38 o número de cidades em situação de emergência
Municípios em emergência no período chuvoso atual em Minas Gerais é três vezes maior do que os registrados no ano passado; 2 mil pessoas estão desalojadas
O número de cidades em situação de emergência em decorrência das chuvas aumentou, segundo o boletim da Defesa Civil do estado divulgado neste domingo (30/11). Até sexta-feira (28/11), 37 municípios estavam em situação de anormalidade. Agora, o quantitativo chega a 38, quase três vezes maior do que o do mesmo período do ano passado – apenas 16.
Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há dois mil desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. O número, que até sexta era de 678, triplicou em dois dias.
Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – se manteve em 101 pessoas. No mesmo período de 2024, havia 301 desalojados e 140 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, não houve mortes registradas, mas em 30 de novembro do ano passado, Minas já contava com uma morte.
As cidades em situação de emergência contabilizadas são:
- Almenara
- Alto Rio Doce
- Araçuaí
- Araguari
- Belmiro Braga
- Bom Despacho
- Cachoeira da Prata
- Camanducaia
- Cana Verde
- Canápolis
- Capitão Enéas
- Cássia
- Cedro do Abaeté
- Conceição da Barra de Minas
- Delfinópolis
- Fama
- Frutal
- Guapé
- Iguatama
- Ilicínea
- Itaúna
- Itumirim
- Laranjal
- Leopoldina
- Luz
- Manhuaçu
- Montes Claros
- Novo Cruzeiro
- Ouro Branco
- Ouro Verde de Minas
- Pavão
- Sacramento
- São Francisco de Sales
- Senador Amaral
- Senador Firmino
- Ubá
- Unaí
- Varginha