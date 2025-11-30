Assine
ESTRAGOS CAUSADOS PELA CHUVA

Chuva em Minas: sobe para 38 o número de cidades em situação de emergência

Municípios em emergência no período chuvoso atual em Minas Gerais é três vezes maior do que os registrados no ano passado; 2 mil pessoas estão desalojadas

Melissa Souza
30/11/2025 16:01

Minas Gerais está sob alertas de chuvas para todo o território, incluindo Belo Horizonte (foto), segundo o Inmet
Chuva em Minas: sobe para 38 o número de cidades em situação de emergência crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O número de cidades em situação de emergência em decorrência das chuvas aumentou, segundo o boletim da Defesa Civil do estado divulgado neste domingo (30/11). Até sexta-feira (28/11), 37 municípios estavam em situação de anormalidade. Agora, o quantitativo chega a 38, quase três vezes maior do que o do mesmo período do ano passado – apenas 16.

Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há dois mil desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. O número, que até sexta era de 678, triplicou em dois dias.

Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – se manteve em 101 pessoas. No mesmo período de 2024, havia 301 desalojados e 140 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, não houve mortes registradas, mas em 30 de novembro do ano passado, Minas já contava com uma morte.

As cidades em situação de emergência contabilizadas são:

  • Almenara
  • Alto Rio Doce
  • Araçuaí
  • Araguari
  • Belmiro Braga
  • Bom Despacho
  • Cachoeira da Prata
  • Camanducaia
  • Cana Verde
  • Canápolis
  • Capitão Enéas
  • Cássia
  • Cedro do Abaeté
  • Conceição da Barra de Minas
  • Delfinópolis
  • Fama
  • Frutal
  • Guapé
  • Iguatama
  • Ilicínea
  • Itaúna
  • Itumirim
  • Laranjal
  • Leopoldina
  • Luz
  • Manhuaçu
  • Montes Claros
  • Novo Cruzeiro
  • Ouro Branco
  • Ouro Verde de Minas
  • Pavão
  • Sacramento
  • São Francisco de Sales
  • Senador Amaral
  • Senador Firmino
  • Ubá
  • Unaí
  • Varginha

