Chuva em Minas: mais de 30 cidades estão em situação de emergência

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O número de cidades em situação de emergência em decorrência das chuvas aumentou, segundo o boletim da Defesa Civil do estado divulgado nesta segunda-feira (24/11). Até o dia 12 deste mês, 30 municípios estavam em situação de anormalidade. Agora, o número chega a 37, três vezes maior do que no mesmo período do ano passado, quando foram registradas apenas 13 nessa situação.

Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, o estado tem 678 desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes.

Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – ultrapassou os 100. Ao todo, 101 pessoas estão desabrigadas no estado. No mesmo período de 2024, havia 293 desalojados e 140 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, não houve mortes registradas, mas em 24 de novembro do ano passado, Minas já contava com uma morte.

As cidades em situação de emergência contabilizadas são:



