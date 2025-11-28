Manga (MG): chuva forte faz lagoa transbordar e inundar ruas e casas
Uma residência foi interditada por problemas estruturais e 10 famílias estão desalojadas no município
A cidade de Manga, no Norte de Minas Gerais, ainda está em alerta devido ao transbordamento da lagoa do Parque Uirapuru, no final da tarde de quinta-feira (27/11), e que provocou o alagamento de ruas, residências e comércios, deixando moradores ilhados em diversos pontos.
O alagamento foi registrado por soldados do 107º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Januária. A equipe de Busca e Salvamento deslocou-se para Manga e, ao chegar, o nível da água já havia baixado, permitindo o acesso seguro às áreas afetadas.
O trabalho dos bombeiros foi feito em ação conjunta com a Defesa Civil. Os militares percorreram os principais bairros atingidos, prestando apoio à população, auxiliando no deslocamento para locais seguros e realizando os primeiros levantamentos de danos.
Cerca de 15 residências foram vistoriadas, sendo que uma delas foi interditada por risco estrutural. Dez famílias estão desalojadas e recebem suporte. Houve uma queda de um poste de energia elétrica, no Bairro Nova Brasília, com acionamento da Cemig, que efetuou o desligamento preventivo. Não houve vítimas, apenas danos materiais.
Nesta sexta-feira, os bombeiros realizam os trabalhos de vistoria e o acompanhamento das famílias atingidas.
Alerta
Com a chegada do período chuvoso, o Corpo de Bombeiros reforça o alerta para tempo instável. Em em situações de alagamento, a população deve evitar áreas inundadas, não atravessar enxurradas, manter distância de redes elétricas e buscar locais elevados e seguros. Em emergências, ligar 193.