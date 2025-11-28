Assine
CHUVA

Manga (MG): chuva forte faz lagoa transbordar e inundar ruas e casas

Uma residência foi interditada por problemas estruturais e 10 famílias estão desalojadas no município

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
28/11/2025 15:35

Bombeiros trabalham para retirar famílias de áreas inundadas
Bombeiros trabalham para retirar famílias de áreas inundadas crédito: CBMMG

A cidade de Manga, no Norte de Minas Gerais, ainda está em alerta devido ao transbordamento da lagoa do Parque Uirapuru, no final da tarde de quinta-feira (27/11), e que provocou o alagamento de ruas, residências e comércios, deixando moradores ilhados em diversos pontos.

O alagamento foi registrado por soldados do 107º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Januária. A equipe de Busca e Salvamento deslocou-se para Manga e, ao chegar, o nível da água já havia baixado, permitindo o acesso seguro às áreas afetadas.

O trabalho dos bombeiros foi feito em ação conjunta com a Defesa Civil. Os militares percorreram os principais bairros atingidos, prestando apoio à população, auxiliando no deslocamento para locais seguros e realizando os primeiros levantamentos de danos.

Cerca de 15 residências foram vistoriadas, sendo que uma delas foi interditada por risco estrutural. Dez famílias estão desalojadas e recebem suporte. Houve uma queda de um poste de energia elétrica, no Bairro Nova Brasília, com acionamento da Cemig, que efetuou o desligamento preventivo. Não houve vítimas, apenas danos materiais.

Nesta sexta-feira, os bombeiros realizam os trabalhos de vistoria e o acompanhamento das famílias atingidas.

Alerta

Com a chegada do período chuvoso, o Corpo de Bombeiros reforça o alerta para tempo instável. Em em situações de alagamento, a população deve evitar áreas inundadas, não atravessar enxurradas, manter distância de redes elétricas e buscar locais elevados e seguros. Em emergências, ligar 193.

