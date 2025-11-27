Assine
Ciclone ainda provoca chuvas em regiões de MG nesta quinta-feira (27/11)

Fenômeno que se formou no litoral sudeste do Brasil no início desta semana ainda causa instabilidade em regiões do estado; veja onde

AP
Alice Pimenta*
27/11/2025 09:12

Temporal destelha faculdade em Aimorés, no Vale do Rio Doce
Temporal destelha faculdade em Aimorés, no Vale do Rio Doce crédito: Divulgação/Defesa Civil de Aimorés

O deslocamento de áreas de instabilidade, causadas pelo ciclone que se formou no litoral do sudeste brasileiro na madrugada de terça-feira (25/11), ainda afeta a faixa norte de Minas Gerais, nesta quinta-feira (27/11), segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).  

A previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Norte e Jequitinhonha. 

Nas demais regiões mineiras, prevalece o tempo estável, apenas com variação de nebulosidade. Há uma pequena possibilidade de chuvas isoladas no Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Leia Mais

 

Temporal em Aimorés

Uma tempestade destelhou um prédio da faculdade Alfa Unipac no Centro da cidade de Aimorés, no Vale do Rio Doce (MG), na noite dessa terça-feira (25/11). De acordo com informações da Defesa Civil do município, a chuva durou cerca de 15 minutos e não houve feridos. 

Segundo o INMET, o temporal que atingiu o município foi consequência do deslocamento das áreas de instabilidade causadas pelo ciclone, que se desloca em direção ao oceano. Efeitos como chuvas e rajadas de vento, ainda poderão ser sentidos até sexta-feira (28/11), no Noroeste de Minas, no Espírito Santo e no Sul da Bahia.

