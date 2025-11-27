BH registra sensação térmica negativa nesta quinta-feira; confira
Defesa Civil prevê céu parcialmente nublado e chance de chuva à tarde
Belo Horizonte (MG) registrou sensação térmica negativa na madrugada desta quinta-feira (27/11). Na Estação Cercadinho, na Região Oeste da capital, os termômetros marcaram 15,3°C, e a sensação foi de -0,3°C por volta de 5h.
A temperatura vai esquentar com o avanço do dia. A Defesa Civil informa que a quinta é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde.
A temperatura mínima registrada foi de 15,1°C e a máxima prevista pode chegar a 30°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 35%.
Temperaturas mínimas por regional
- Barreiro: 18°C, às 4h25
- Centro-Sul: 15,4°C, às 5h25
- Oeste: 15,1°C, às 6h
- Pampulha: 18,5°C, às 6h
- Venda Nova: 18,4°C, às 5h05
A Defesa Civil orienta a população a se hidratar e ficar atenta às mudanças bruscas de temperatura ao longo do dia.