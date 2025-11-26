Temporal: queda de torres de transmissão deixa cidade mineira sem energia

Sete torres de transmissão que caíram em Prata durante um temporal devem ser reconstruídas até o fim desta quarta-feira (26/11) pela Cemig. A cidade do Triângulo Mineiro, ficou sem energia elétrica desde a noite de segunda-feira (24) devido à queda das torres provocada por ventos de 200 km/h na zona rural do município.

Cerca de 30 mil moradores foram afetados pela falta de energia. As equipes da Cemig mobilizam mais de 300 profissionais, caminhões, guindastes, módulos metálicos e geradores emergenciais.

Por meio de oito geradores e de fontes alternativas de fornecimento de energia, a energia do município foi parcialmente restabelecida nesta quarta-feira, até que a fonte original, que passava pela rede derrubada, seja reconectada.

A Cemig informou ainda que as torres eram projetadas para suportar ventos de até 100 km/h, mas as rajadas ultrapassaram essa marca. O temporal, que registrou mais de 200 descargas elétricas atmosféricas, foi classificado como um evento extremo.

As torres derrubadas estão localizadas na região entre a cidade de Prata e o Trevão da rodovia BR-153.

Na terça-feira, logo após a detecção do problema, duas torres já haviam sido reerguidas, com equipes trabalhando em esquema de revezamento diurno e noturno.