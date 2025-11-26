Assine
overlay
Início Gerais
Rajadas de 200 KM/H

Temporal: queda de torres de transmissão deixa cidade mineira sem energia

Cerca de 30 mil habitantes da cidade do Triângulo Mineiro ficaram sem fornecimento de energia, e a Cemig espera recompor a rede ainda nesta quarta-feira

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
26/11/2025 19:38 - atualizado em 26/11/2025 19:42

compartilhe

SIGA
x
Ao todo, sete torres foram destruídas
Ao todo, sete torres foram destruídas crédito: Divulgação/Cemig

Sete torres de transmissão que caíram em Prata durante um temporal devem ser reconstruídas até o fim desta quarta-feira (26/11) pela Cemig. A cidade do Triângulo Mineiro, ficou sem energia elétrica desde a noite de segunda-feira (24) devido à queda das torres provocada por ventos de 200 km/h na zona rural do município.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Cerca de 30 mil moradores foram afetados pela falta de energia. As equipes da Cemig mobilizam mais de 300 profissionais, caminhões, guindastes, módulos metálicos e geradores emergenciais.

Leia Mais

Por meio de oito geradores e de fontes alternativas de fornecimento de energia, a energia do município foi parcialmente restabelecida nesta quarta-feira, até que a fonte original, que passava pela rede derrubada, seja reconectada.

A Cemig informou ainda que as torres eram projetadas para suportar ventos de até 100 km/h, mas as rajadas ultrapassaram essa marca. O temporal, que registrou mais de 200 descargas elétricas atmosféricas, foi classificado como um evento extremo.

As torres derrubadas estão localizadas na região entre a cidade de Prata e o Trevão da rodovia BR-153.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na terça-feira, logo após a detecção do problema, duas torres já haviam sido reerguidas, com equipes trabalhando em esquema de revezamento diurno e noturno.

Tópicos relacionados:

chuva minasgerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay