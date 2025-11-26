Assine
ESTRAGO

Vídeo: chuva destelha faculdade em Aimorés, no Vale do Rio Doce

De acordo com a Defesa Civil do município, a região da faculdade segue sem luz até a manhã desta quarta-feira (26/11)

26/11/2025 14:21 - atualizado em 26/11/2025 14:23

Chuva destelha faculdade em Aimorés, no Vale do Rio Doce (MG)
Chuva destelha faculdade em Aimorés, no Vale do Rio Doce (MG) crédito: Defesa Civil Aimorés/Divulgação

Uma tempestade arrancou o telhado do prédio da faculdade Alfa Unipac no Centro da cidade de Aimorés, no Vale do Rio Doce (MG), na noite dessa terça-feira (25/11). De acordo com informações da Defesa Civil do município, a chuva durou cerca de 15 minutos e não houve feridos. 

A chuva também provocou a queda de energia na no centro da cidade, região atingida pela chuva. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) está na Rua Coronel Antônio Lobo, onde fica a faculdade, e trabalha para restabelecer a eletricidade na rua, que segue sem luz até o início da tarde desta quarta-feira (26/11).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o temporal em Aimorés se deve ao deslocamento de áreas de instabilidade causadas pelo ciclone que se formou no litoral do sudeste brasileiro na madrugada dessa terça-feira (25/11).

Embora o ciclone esteja se deslocando em direção ao oceano, efeitos como chuvas e rajadas de vento, ainda poderão ser sentidos até sexta-feira (28/11), nas faixas leste e norte de Minas, atingindo regiões como Mucuri, Vale do Jequitinhonha e o Vale do Rio Doce, além do Espírito Santo e do Sul da Bahia. 

