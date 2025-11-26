Governo Federal quer comando direto do programa de caminhões-pipa

O atendimento aos municípios do semiárido mineiro com a contratação de caminhões-pipa para a distribuição de água potável para as famílias atingidas pela seca, realizado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), poderá sofrer mudança e ser feito diretamente pela União. Nesta semana, representantes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil se reuniram com prefeitos e coordenadores municipais de defesa civil do Norte de Minas e propuseram que a distribuição de água para os flagelados da estiagem passe a ser feita diretamente pelo Governo Federal, com o trabalho do Exército, como já ocorreu no passado.

Mas a Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams) defende que os recursos devem ser transferidos às prefeituras, para que as gestões municipais possam contratar os caminhões-pipa, o que considera eliminar a burocracia e reduzir custos. Atualmente, segundo a Amams, mesmo após o início do período chuvoso, 125 municípios do Norte de Minas e dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri estão em situação de emergência, com milhares de famílias sendo abastecidas por caminhões-pipa nessas regiões.

A coordenação da Operação Carro-Pipa Federal se reuniu com os prefeitos e coordenadores locais de defesa civil nas sedes da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams) e do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene (Cimams). Desde 2021, o programa vem sendo executado pela Defesa Civil Estadual, com recursos liberados pelo Governo Federal.

O coordenador nacional da Operação Carro-Pipa (OCP), Flávio Gouvea, lembrou que, “historicamente”, o Governo Federal atendeu os municípios do semiárido brasileiro com o serviço de distribuição de água para os atingidos pela seca. Mas, em Minas Gerais, “em certo momento da história houve uma ruptura”, disse, referindo-se à suspensão do atendimento pelo Exército e à transferência do programa para a Defesa Civil Estadual em 2021, por intermédio de uma “negociação técnica e política”.

Gouvea alega que os próprios municípios estão procurando diretamente o Governo Federal e solicitando o retorno da gestão da Operação Pipa pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, envolvendo os Ministérios da Integração Regional e da Defesa. “Viemos aqui para entender o tamanho dessa necessidade, quantos municípios estão hoje enfrentando situação de seca, desastres de seca ou estiagem e para a gente tentar encontrar a melhor solução”, disse o coordenador nacional da Operação Carro-Pipa.

Ele afirmou que, por enquanto, a Defesa Civil Nacional apenas apresentou a proposta para o retorno do serviço de fornecimento de água aos afetados pela seca com a participação do Exército. A volta da gestão do programa diretamente pelo Governo Federal ainda dependerá de entendimento entre os municípios, a Defesa Civil Estadual e a coordenação nacional da Operação Carro-Pipa (OCP). Gouvea ressaltou ainda que a contratação dos caminhões-pipa para o atendimento às famílias atingidas pela seca é uma atividade de “ajuda humanitária” do Governo Federal.

O presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene, Ronaldo Soares Mota Dias (PL), o Ronaldinho, prefeito de São João da Lagoa, defende a transferência de recursos por parte dos governos Federal e Estadual para as prefeituras, a fim de que as gestões municipais possam contratar os caminhões-pipa para atender os flagelados da seca.

Ele argumenta que os municípios têm condições de contratar os caminhões-pipa por meio de processos licitatórios mais ágeis e simplificados, podendo reduzir custos no aluguel dos veículos e otimizar o atendimento às famílias necessitadas. “Os municípios já têm experiência com as políticas de abastecimento de água”, assinala.

O presidente da Amams afirma que, apesar de ter iniciado o período chuvoso, os municípios do Norte de Minas continuam sofrendo com os impactos da estiagem, que castigou a região por mais de seis meses. “Acredito que os efeitos da seca somente serão amenizados se continuar chovendo na região por pelo menos mais 30 dias, pois o lençol freático ainda não foi reabastecido e as barragens não encheram”, ressalta Ronaldinho.

O Estado de Minas entrou em contato com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) para saber a posição do Governo do Estado sobre a proposta da Defesa Civil Nacional de retorno ao Governo Federal da gestão direta da contratação de carros-pipa para o atendimento aos flagelados da seca em Minas. Porém, não teve retorno até a conclusão desta matéria.