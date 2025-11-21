Tempo em BH: clima seco predomina nesta sexta-feira (21/11)

Nesta sexta-feira (21/11), Belo Horizonte terá um dia de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima registrada foi de 14°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C. De acordo com a Defesa Civil a umidade relativa do ar deve cair para cerca de 30% no período da tarde, exigindo atenção para hidratação e cuidados com a saúde.

Temperaturas mínimas por regional

Barreiro: 15,9°C, às 5h05

Centro-Sul: 15,3°C, às 4h20

Oeste: 14°C, com sensação térmica de 3,5°C, às 6h

Pampulha: 17,4°C, com sensação térmica de 17,2°C, às 6h

Venda Nova: 18,1°C, às 5h20

A Defesa Civil reforça que o tempo seco pode se intensificar ao longo do dia e orienta a população a beber água com frequência, evitar atividades físicas intensas sob sol forte e manter atenção especial a crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

Como fica o tempo em Minas?

No restante do estado o dia deve ser de tempo estável. Há uma pequena possibilidade de chuva apenas na faixa Norte, enquanto as demais regiões terão sol entre poucas nuvens. Durante a tarde, o tempo seco ganha força e baixos índices de umidade podem ser registrados no Centro-Sul e Oeste, inclusive na capital.

As manhãs seguem com temperaturas amenas em todo o território mineiro. O céu fica parcialmente nublado com chance de chuva isolada no Noroeste, Norte e Jequitinhonha; parcialmente nublado no Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata; e claro a parcialmente nublado nas demais áreas do estado.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;

Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer?