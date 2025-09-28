Secura: dois terços de Minas Gerais sob alerta de baixa umidade

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Quase dois terços de Minas Gerais estão sob alerta de baixa umidade emitido neste domingo (28/09) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)

Trata-se de um Aviso de Baixa Umidade com grau de severidade de "Perigo Potencial" (o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas).

O alerta abrange 539 municípios mineiros, o que representa 63,19% de Minas Gerais e evidenciando a grande extensão do território afetado pela seca.

Qual a validade deste alerta?

O Aviso de Baixa Umidade teve início às 8h53 de hoje e tem previsão de se encerrar somente às 23h59min de amanhã.

O principal risco potencial é a umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Embora seja classificado como "baixo risco" pelo INMET, essa condição climática gera preocupações com a saúde pública, especialmente respiratória, e aumenta o risco de incêndios florestais.

As áreas afetadas pelo evento climático de baixa umidade alcançam as regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, a Central Mineira, o Norte de Minas, o Sul/Sudoeste de Minas e a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O aviso se estende ainda para o Noroeste e Oeste de Minas, os vales do Jequitinhonha, do Rio Doce e do Mucuri e o Campo das Vertentes.

Diante do risco potencial de Baixa Umidade, o INMET reforça uma série de instruções e cuidados preventivos essenciais para a população.

É fundamental beber bastante líquido para manter o corpo hidratado e evitar o desgaste físico nas horas mais secas do dia. Outra recomendação importante é evitar a exposição ao sol nos períodos de maior calor, protegendo-se dos efeitos da desidratação e do risco de insolação.

A persistência dessas condições, típicas do período de estiagem, eleva a vulnerabilidade do meio ambiente, facilitando a ignição e a propagação de focos de incêndio em áreas de vegetação.

Para informações mais detalhadas e em casos de emergência relacionados ao evento climático de Baixa Umidade, o INMET recomenda entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, discando 193, canais essenciais para o monitoramento e resposta rápida a qualquer eventualidade.

