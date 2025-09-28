Assine
ESTADO QUASE TODO SECO

Secura: dois terços de Minas Gerais sob alerta de baixa umidade

INMET classifica alerta como 'Perigo Potencial' devido à umidade relativa do ar entre 20% e 30%. População deve evitar desgaste físico e beber muito líquido

Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
28/09/2025 12:11

Onda de calor e baixa umidade abrange quase dois terços de Minas Gerais
Onda de calor e baixa umidade abrange quase dois terços de Minas Gerais crédito: Reprodução/Inmet

Quase dois terços de Minas Gerais estão sob alerta de baixa umidade emitido neste domingo (28/09) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)

Trata-se de um Aviso de Baixa Umidade com grau de severidade de "Perigo Potencial" (o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas).

O alerta abrange 539 municípios mineiros, o que representa 63,19% de Minas Gerais e evidenciando a grande extensão do território afetado pela seca. 

Qual a validade deste alerta?

O Aviso de Baixa Umidade teve início às 8h53 de hoje e tem previsão de se encerrar somente às 23h59min de amanhã.

O principal risco potencial é a umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Embora seja classificado como "baixo risco" pelo INMET, essa condição climática gera preocupações com a saúde pública, especialmente respiratória, e aumenta o risco de incêndios florestais. 

As áreas afetadas pelo evento climático de baixa umidade alcançam as regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, a Central Mineira, o Norte de Minas, o Sul/Sudoeste de Minas e a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O aviso se estende ainda para o Noroeste e Oeste de Minas, os vales do Jequitinhonha, do Rio Doce e do Mucuri e o Campo das Vertentes. 

Diante do risco potencial de Baixa Umidade, o INMET reforça uma série de instruções e cuidados preventivos essenciais para a população.

É fundamental beber bastante líquido para manter o corpo hidratado e evitar o desgaste físico nas horas mais secas do dia. Outra recomendação importante é evitar a exposição ao sol nos períodos de maior calor, protegendo-se dos efeitos da desidratação e do risco de insolação.  

A persistência dessas condições, típicas do período de estiagem, eleva a vulnerabilidade do meio ambiente, facilitando a ignição e a propagação de focos de incêndio em áreas de vegetação.

Para informações mais detalhadas e em casos de emergência relacionados ao evento climático de Baixa Umidade, o INMET recomenda entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, discando 193, canais essenciais para o monitoramento e resposta rápida a qualquer eventualidade.

Medidas de prevenção contra a baixa umidade

  • Aviso de Perigo Potencial (Baixa Umidade, Umidade entre 20% e 30%)
  • Extensão: 539 municípios afetados em Minas Gerais, cobrindo 63,19% de MG
  • Regiões: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Norte de Minas e Metropolitana de Belo Horizonte
  • Riscos potenciais: incêndios florestais e problemas graves à saúde (principalmente respiratórios)
  • Dicas:beber bastante líquido; Evitar desgaste físico nas horas mais secas; Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes
  • Canais de emergência: Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193)

overflay