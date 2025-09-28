Secura: dois terços de Minas Gerais sob alerta de baixa umidade
INMET classifica alerta como 'Perigo Potencial' devido à umidade relativa do ar entre 20% e 30%. População deve evitar desgaste físico e beber muito líquido
Quase dois terços de Minas Gerais estão sob alerta de baixa umidade emitido neste domingo (28/09) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)
Trata-se de um Aviso de Baixa Umidade com grau de severidade de "Perigo Potencial" (o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas).
O alerta abrange 539 municípios mineiros, o que representa 63,19% de Minas Gerais e evidenciando a grande extensão do território afetado pela seca.
Qual a validade deste alerta?
O Aviso de Baixa Umidade teve início às 8h53 de hoje e tem previsão de se encerrar somente às 23h59min de amanhã.
O principal risco potencial é a umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Embora seja classificado como "baixo risco" pelo INMET, essa condição climática gera preocupações com a saúde pública, especialmente respiratória, e aumenta o risco de incêndios florestais.
As áreas afetadas pelo evento climático de baixa umidade alcançam as regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, a Central Mineira, o Norte de Minas, o Sul/Sudoeste de Minas e a Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O aviso se estende ainda para o Noroeste e Oeste de Minas, os vales do Jequitinhonha, do Rio Doce e do Mucuri e o Campo das Vertentes.
Diante do risco potencial de Baixa Umidade, o INMET reforça uma série de instruções e cuidados preventivos essenciais para a população.
É fundamental beber bastante líquido para manter o corpo hidratado e evitar o desgaste físico nas horas mais secas do dia. Outra recomendação importante é evitar a exposição ao sol nos períodos de maior calor, protegendo-se dos efeitos da desidratação e do risco de insolação.
A persistência dessas condições, típicas do período de estiagem, eleva a vulnerabilidade do meio ambiente, facilitando a ignição e a propagação de focos de incêndio em áreas de vegetação.
Para informações mais detalhadas e em casos de emergência relacionados ao evento climático de Baixa Umidade, o INMET recomenda entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, discando 193, canais essenciais para o monitoramento e resposta rápida a qualquer eventualidade.
Medidas de prevenção contra a baixa umidade
- Aviso de Perigo Potencial (Baixa Umidade, Umidade entre 20% e 30%)
- Extensão: 539 municípios afetados em Minas Gerais, cobrindo 63,19% de MG
- Regiões: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Norte de Minas e Metropolitana de Belo Horizonte
- Riscos potenciais: incêndios florestais e problemas graves à saúde (principalmente respiratórios)
- Dicas:beber bastante líquido; Evitar desgaste físico nas horas mais secas; Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes
- Canais de emergência: Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193)
Fonte: Sedec