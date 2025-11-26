Árvore despenca e atinge Mercedes no Barro Preto, em BH; veja fotos

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma árvore de médio porte caiu sobre um carro e interditou parte da Rua Uberaba, na altura do número 175, no Barro Preto, em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (26/11).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h para realizar o corte e a remoção da estrutura, que ficou atravessada na via. De acordo com a corporação, não houve vítimas.

Carro danificado é um Mercedes-Benz Classe C (W204)

O veículo atingido é um Mercedes-Benz Classe C (W204), que estava estacionado no local. A região fica próxima à Delegacia de Furtos e Roubos da Polícia Civil.

Os militares realizaram o trabalho de remoção da árvore e liberaram totalmente a via por volta das 14h40. No entanto, até o fechamento desta edição, o registro completo da ocorrência ainda não havia sido finalizado, informou a corporação.

