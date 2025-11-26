Assine
INCIDENTE

Árvore despenca e atinge Mercedes no Barro Preto, em BH; veja fotos

Militares do Corpo de Bombeiros realizaram o trabalho de remoção da árvore e liberaram totalmente a via por volta das 14h40

26/11/2025 19:18

Árvore caiu e atingiu um Mercedes-Benz Classe C (W204) na Rua Uberaba, no Barro Preto
Árvore caiu e atingiu um Mercedes-Benz Classe C (W204) na Rua Uberaba, no Barro Preto crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

Uma árvore de médio porte caiu sobre um carro e interditou parte da Rua Uberaba, na altura do número 175, no Barro Preto, em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (26/11).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h para realizar o corte e a remoção da estrutura, que ficou atravessada na via. De acordo com a corporação, não houve vítimas.

Carro danificado é um Mercedes-Benz Classe C (W204)-Túlio Santos/EM/D.A. Press
Carro danificado é um Mercedes-Benz Classe C (W204)-Túlio Santos/EM/D.A.Press
Árvore de médio porte caiu sobre um carro e interditou parte da Rua Uberaba-Túlio Santos/EM/D.A. Press
O veículo atingido é um Mercedes-Benz Classe C (W204), que estava estacionado no local. A região fica próxima à Delegacia de Furtos e Roubos da Polícia Civil.

Os militares realizaram o trabalho de remoção da árvore e liberaram totalmente a via por volta das 14h40. No entanto, até o fechamento desta edição, o registro completo da ocorrência ainda não havia sido finalizado, informou a corporação.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte queda-de-arvore

