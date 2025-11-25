Vídeo: chuva provoca alagamento e rua fica tomada por lixo em cidade de MG

Uma forte chuva atingiu Conselheiro Lafaiete (MG), na Região Central do estado, nessa segunda-feira (24/11) e provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. Imagens que circulam nas redes sociais mostram rua tomada pela enxurrada e grande quantidade de lixo sendo arrastada pela correnteza.

Nos vídeos, é possível ver sacolas plásticas e outros resíduos boiando pela água. Ainda não há informações oficiais sobre danos estruturais ou número de pessoas afetadas no município.

A Prefeitura de Conselheiro Lafaiete foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Outras cidades afetadas em Minas

De acordo com boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, nas últimas 24 horas os municípios de Unaí (MG), no Noroeste do estado, que teve casas alagadas, e Jacutinga (MG), no Sul de Minas, onde um muro de uma creche caiu, foram os mais afetados devido às chuvas intensas.

Além deles, outras 35 cidades mineiras registraram impactos provocados pelas precipitações em novembro. O balanço aponta 101 desabrigados e 678 desalojados em todo o estado em decorrência dos temporais neste mês.

Previsão do tempo

Os efeitos do ciclone extratropical formado na costa do Sudeste do Brasil na madrugada desta terça-feira (25/11) já podem ser sentidos em Minas Gerais. Deslocando-se para o Norte do país, o fenômeno deve atingir o norte de Minas e a Bahia nos próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a previsão do tempo, o ciclone poderá causar chuvas intensas (de 30 a 60mm/h ou 50 a 100mm/dia) com rajadas de vento nas regiões Norte, Noroeste, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri nesta terça-feira (25/11).

As regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Central também podem se preparar para algumas pancadas de chuva, embora a tendência seja a redução das chuvas e da nebulosidade entre o fim da tarde e à noite.

