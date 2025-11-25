Ciclone no Brasil: Minas Gerais será afetada? Veja previsão do tempo

Os efeitos do ciclone extratropical formado na costa do Sudeste do Brasil na madrugada desta terça-feira (25/11) já podem ser sentidos em Minas Gerais. Deslocando-se para o Norte do país, o fenômeno deve atingir o norte de Minas e a Bahia nos próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a previsão do tempo, o ciclone poderá causar chuvas intensas (de 30 a 60mm/h ou 50 a 100mm/dia) com rajadas de vento nas regiões Norte, Noroeste, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri nesta terça-feira (25/11).

As regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Central também podem se preparar para algumas pancadas de chuva, embora a tendência seja a redução das chuvas e da nebulosidade entre o fim da tarde e à noite.

O que fazer em caso de chuva?

Diante da possibilidade de temporais isolados, a Defesa Civil municipal reitera a importância de medidas preventivas para a segurança da população.

Recomendações essenciais:

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice