Seis pessoas morrem após ciclone devastar cidade no interior do Paraná

O ciclone extratropical que se formou na região Sul deixou ao menos seis mortos no Paraná, na madrugada deste sábado (8). Segundo informações preliminares da Defesa Civil, cerca de 130 estão feridas, 30 delas em estado grave.

A cidade mais afetada é Rio Bonito do Iguaçu, de 14 mil habitantes, que está sem energia elétrica e teve casas destelhadas e carros capotados. Segundo o Corpo de Bombeiros do município, 430 pessoas foram transferidos para Laranjeiras do Sul, cidade vizinha que fica há 17 km de distância.

Fim de tarde marcado por destruição no interior do Paraná.



Municípios como Candói, Rio Bonito do Iguaçu e Porto Barreiro foram atingidos por um tornado que deixou estragos severos. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil já atuam no local. Força às famílias. ????

Nosso… pic.twitter.com/rwd8NdjLxf — Deputado Adriano José (@Adrianojosedep) November 7, 2025

Equipes especializadas do Corpo de Bombeiros que atuaram em desastres naturais no Paraná e nas enchentes do Rio Grande do Sul já foram mobilizadas e seguem para o município. As autoridades afirmam que há suspeita de mais vítimas sob escombros. Um hospital de campanha foi montado no município para atender a demanda.

Ambulâncias foram enviadas para a região. Segundo o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, aeronaves também vão auxiliar no resgate. A tempestade que atingiu Rio Bonito do Iguaçu foi causada por um tornado formado dentro de uma supercélula, segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

Força do vento

Na escala Fujita, que determina a intensidade dos tornados, a tempestade foi classificada como um F2, quando são registrados ventos entre até 180 a 250 km/h. O Simepar investiga a possibilidade das rajadas terem ultrapassado tal velocidade em algumas regiões da cidade, o que o elevaria a um F3 (entre 250 e 330 km/h).

Segundo a Defesa Civil paulista, no começo da noite o sistema meteorológico atuava sobre Santa Catarina e Paraná. Até agora, as maiores rajadas de vento registradas chegaram a 108 km/h em municípios do oeste catarinense, com acumulados de chuva superiores a 100 mm em 24 horas em algumas localidades.

Nas redes sociais, moradores registraram a passagem do vendaval com queda de granizo, que derrubaram árvores e destelharam muitas casas nas cidades catarinenses de Itá, Itapiranga, Jorge Lacerda, Xanxerê e Chapecó.

Destruição após um ciclone com ventos de até 250 quilômetros por hora atingir a cidade de Rio Bonito do Iguaçu Governo do Paraná/ AFP

Ainda não há confirmação, mas a Defesa Civil catarinense acredita que possa ter ocorrido um tornado ou uma microexplosão, quando o vento desce com muita velocidade das nuvens, destruindo o que estiver abaixo.

Um tornando de 100 km/h acaba de destruir completamente a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Oeste do Paraná.



Ventos fortes e tempestades são relatadas por todo o estado. Que Deus guarde essas famílias! pic.twitter.com/SvGg0xoN4K — Guilherme Kilter (@guikilter) November 8, 2025

Poucas horas depois, as notícias de destruição surgiram do Paraná, principalmente, nos municípios de Rio Bonito do Iguaçu, Candói e Porto Barreiro, onde várias casas chegaram a ser destruídas. Nesses locais a suspeita também é de um tornado.

São Paulo

No estado de São Paulo já foram registradas chuvas fortes nas regiões de Presidente Prudente e Araçatuba. Nas próximas horas, o sistema deve avançar por todo o estado, provocando mudanças significativas nas condições do tempo.

Por isso, a Defesa Civil estadual enviou um comunicado via sistema Cell Broadcast no início da noite alertando a população sobre a passagem do ciclone em diversas regiões do estado.

O alerta, que continha a seguinte mensagem "Condições para chuva e rajadas de vento forte nas próximas horas e ao longo do sábado, 8. Caso necessário, busque abrigo imediatamente", foi enviado para moradores da faixa leste paulista, abrangendo as regiões da Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, litoral norte, litoral sul, Baixada Santista e Campinas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

São esperadas rajadas de vento pontualmente intensas, especialmente no litoral, onde há possibilidade de tempestades durante a noite e a madrugada. As maiores rajadas de vento estão previstas para ocorrer na manhã de sábado (8), acompanhadas de chuvas moderadas a fortes em todas as regiões paulistas.