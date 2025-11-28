Chuvas acima da média: veja a previsão para dezembro em Minas Gerais

O último mês de 2025 promete um volume de chuvas acima da média em todas as regiões de Minas Gerais, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dezembro também será marcado por altas temperaturas.

Historicamente, em Belo Horizonte, o volume de chuvas para o mês de dezembro costuma ser de 339,1 mm. Só que, de acordo com estimativa do Inmet, esse número deve ser maior nos últimos 31 dias de 2025.

A temperatura média fica acima dos 20 °C, com valores inferiores principalmente em áreas do Leste de Minas. Índices mais elevados estão previstos para o Norte do estado, com desvios de até 1°C.

O que esperar para dezembro?

Como consequência de uma frente fria que chegará a Minas entre segunda (1º/12) e terça-feira (2/12), a primeira semana de dezembro deve ser de muita chuva em todas as regiões do estado.

Ao longo de todo o mês, pode-se esperar pancadas de chuva rápidas e intensas, geralmente no fim de tarde - as famosas “chuvas de verão”. As pancadas podem vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e até granizo.

Nesses casos, o indicado é aguardar em local seguro até a chuva passar e seguir as recomendações da Defesa Civil.

O meteorologista e coordenador do 5° Distrito de Meteorologia do INMET (5º DISME), Lizandro Gemiacki, alerta para a possibilidade de chuvas frequentes. “Quando temos um sistema meteorológico muito comum aqui em dezembro, as ZCAS (Zonas de Convergência de Umidade), que costumam se formar sobre o estado, passam-se vários dias chovendo consecutivamente. Temos áreas com risco de desmoronamento, e é preciso tomar cuidado quando temos chuvas muito frequentes.”

A temperatura também deve subir no próximo mês em Minas. “Em dezembro, a temperatura é bem regulada pela nebulosidade. Quando chove muito, as temperatura são mais baixas, mas sempre vai ter essa sensação de abafamento, então a tendência é que sejam elevadas ao longo de todo mês”, afirma o meteorologista. A umidade relativa do ar deve se manter acima dos 50%.



Último fim de semana de novembro

Para o último fim de semana de novembro, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Norte, Vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, Oeste, Zona da Mata e Metropolitana de BH.

Nas demais regiões de Minas Gerais, o céu permanece parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

No sábado (29/11), a temperatura máxima prevista no estado é de 36ºC, e a mínima, 9°C. No domingo (30/11), a máxima se mantém em 36°C, e mínima, 10°C.

Para Belo Horizonte, o Inmet prevê céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima é de 30°C no sábado, e a mínima, 17ºC. No domingo, os termômetros podem chegar a 32°C na capital mineira, com mínima de 17ºC.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata