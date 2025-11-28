Alta temperatura e clima instável predominam em BH nesta sexta (28/11)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte terá uma sexta-feira (28/11) de calor intenso e tempo instável. A previsão meteorológica indica céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente a partir do período da tarde, conforme o padrão típico da primavera.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 15,5°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 11,4°C.

A máxima estimada para o dia é de 30°C. A umidade relativa mínima do ar, no entanto, será baixa, ficando em torno de 35% à tarde, o que exige atenção redobrada à saúde e hidratação.

Mínimas registradas por regional em 28/11

Oeste: 15,5 °C, com sensação térmica de 11,4 °C, às 6h.

Centro-Sul: 16,6 °C, às 5h35.

Barreiro: 17,1 °C, às 5h45.

Pampulha: 17,9 °C, com sensação térmica de 20 °C, às 6h.

Venda Nova: 18,2 °C, às 4h50.

O que fazer em caso de chuva?



Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

Recomendações essenciais

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas?

Nesta sexta-feira (28/11), as áreas de instabilidade se espalham por grande parte do estado de Minas Gerais, favorecendo as típicas pancadas de chuva de fim de tarde e noite, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Regiões com chuva

O cenário de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas é esperado para as regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Central, Oeste, Metropolitana, Zona da Mata e Norte.

Demais regiões

Já as regiões Noroeste, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri também terão céu parcialmente nublado, mas com a possibilidade de chuva mais isolada. As temperaturas se manterão elevadas em grande parte do estado.