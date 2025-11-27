BH com sensação térmica negativa: 7 dicas para se proteger do frio

Belo Horizonte registrou sensação térmica negativa na madrugada desta quinta-feira (27/11), fazendo com que muitos moradores buscassem casacos e cobertores extras no armário. Na Estação Cercadinho, na Região Oeste da capital, os termômetros marcaram 15,3°C, e a sensação foi de -0,3°C por volta das 5h. O fenômeno exige atenção redobrada com a saúde e o bem-estar para enfrentar os termômetros em queda.

Para atravessar a onda de frio com mais conforto e segurança, algumas medidas simples podem ser adotadas no dia a dia. Elas envolvem desde a escolha da roupa certa até cuidados específicos dentro de casa. Proteger o corpo é fundamental para evitar problemas como hipotermia e o agravamento de doenças respiratórias.

Confira sete dicas práticas para se proteger do frio intenso na capital mineira:

Vista-se em camadas: o conhecido "efeito cebola" é a melhor estratégia. Use diferentes peças de roupa, como uma camiseta, um suéter e um casaco. Isso cria bolsões de ar que ajudam a isolar o corpo e a manter o calor. Acessórios como gorros, luvas e cachecóis são essenciais, pois as extremidades do corpo perdem calor mais rápido. Cuide da alimentação e hidratação: beba bastante líquido, mesmo sem sentir sede. Chás e sopas quentes são ótimas opções para aquecer e hidratar. Embora o corpo peça alimentos mais calóricos para gerar energia, mantenha uma dieta equilibrada. Inclua caldos, sopas e massas, mas não se esqueça de frutas e vegetais. Proteja a pele: o ar frio e seco pode causar ressecamento e rachaduras na pele e nos lábios. Use hidratantes corporais e protetor labial com frequência para criar uma barreira protetora. Evite banhos muito quentes, pois a água em alta temperatura remove a proteção natural da pele, potencializando o ressecamento. Prefira banhos mornos. Prepare a sua casa: para conservar o calor, mantenha portas e janelas fechadas, especialmente durante a noite, e vede frestas por onde o ar frio possa entrar. No entanto, é fundamental garantir a ventilação dos ambientes, principalmente se houver mais pessoas no local, para evitar a propagação de doenças respiratórias. Abra as janelas por alguns períodos do dia para renovar o ar. Movimente-se: evite ficar parado na mesma posição por muito tempo, principalmente se estiver trabalhando em casa. Fazer pequenas caminhadas dentro do imóvel ou exercícios leves ajuda a ativar a circulação sanguínea e a aquecer o corpo naturalmente. Atenção extra com os mais vulneráveis: crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, especialmente as respiratórias, são mais sensíveis aos efeitos das baixas temperaturas. Certifique-se de que eles estejam sempre bem agasalhados, mesmo dentro de casa, e em ambientes protegidos do frio. Não se esqueça dos animais de estimação: cães e gatos também sofrem com o frio, especialmente os de pelo curto. Ofereça um abrigo protegido do vento e da umidade. Mantenha-os dentro de casa, principalmente durante a noite, quando as temperaturas caem ainda mais.

Temperaturas mínimas por regional

Barreiro: 18°C, às 4h25

Centro-Sul: 15,4°C, às 5h25

Oeste: 15,1°C, às 6h

Pampulha: 18,5°C, às 6h

Venda Nova: 18,4°C, às 5h05

*Com informações de Wellington Barbosa

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.