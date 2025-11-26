Assine
CHUVAS

Governo de Minas se pronuncia após alagamentos nos corredores do João XXIII

Os pacientes e servidores tiveram que se proteger com sacos de lixo e guarda-chuvas, em decorrência das precipitações que atingiram a capital mineira no último

26/11/2025 16:08

Sem chuva, atendimento no João XXIII segue normal nesta segunda
Sem chuva, atendimento no João XXIII segue normal nesta segunda crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O Governo de Minas, por meio da Fhemig, se pronunciou e anunciou novas medidas após problemas estruturais no Hospital João XXIII no último domingo (23/11). Na ocasião, os corredores e salas da unidade foram inundados em decorrência dos vazamentos de água nas paredes e lâmpadas, devido às fortes chuvas que caíram em BH no final de semana. Pacientes e servidores tiveram que recorrer a guarda-chuvas e sacos de lixo para se protegerem. 

De acordo com o governo, o problema surgiu em decorrência de uma combinação meteorológica atípica e da alta quantidade de lixo descartado incorretamente pelas janelas da unidade. Ainda segundo o governo, a Fhemig adota ações preventivas de limpeza e manutenção no Hospital João XXIII, com um sistema de drenagem pluvial nas calhas, ralos e marquises, que são acentuadas nos contextos de chuvas. 

Belo Horizonte registrou no dia 23/11 uma precipitação acumulada de 32,4 mm de chuva, segundo a estação meteorológica da Pampulha, conforme dados do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam).

Inspeção preventiva

Segundo o Estado, a empresa responsável pela limpeza fez inspeção preventiva no dia 18/11 e que os funcionários ficam de prontidão 24 horas para solucionarem os possíveis problemas que possam surgir.

A equipe que estava no local agiu para resolver as ocorrências e encontraram garrafas PET, copos descartáveis, embalagens plásticas e de papelão. Esse material compromete o sistema de drenagem e possibilita o extravasamento de água durante as chuvas intensas. A Fhemig informa que reforçará campanhas de conscientização sobre o descarte correto de resíduos e como isso é essencial para proteger a infraestrutura da unidade.    

Medidas anunciadas 

O governo anunciou três medidas até o final do ano para impedir que ocorrências assim se repitam. 

  • Realização de ações internas semanalmente para sensibilização entre os usuários do hospital, buscando evitar descarte inadequado de materiais nos telhados

  • Intensificação da limpeza do telhado e calhas em intervalos menores, garantindo remoção de resíduos

  • Aquisição e instalação de telas ou filtros removíveis nos pontos de captação, capazes de reter sólidos sem comprometer a vazão

* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

Matéria em atualização

