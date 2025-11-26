Governo de Minas se pronuncia após alagamentos nos corredores do João XXIII

O Governo de Minas, por meio da Fhemig, se pronunciou e anunciou novas medidas após problemas estruturais no Hospital João XXIII no último domingo (23/11). Na ocasião, os corredores e salas da unidade foram inundados em decorrência dos vazamentos de água nas paredes e lâmpadas, devido às fortes chuvas que caíram em BH no final de semana. Pacientes e servidores tiveram que recorrer a guarda-chuvas e sacos de lixo para se protegerem.

De acordo com o governo, o problema surgiu em decorrência de uma combinação meteorológica atípica e da alta quantidade de lixo descartado incorretamente pelas janelas da unidade. Ainda segundo o governo, a Fhemig adota ações preventivas de limpeza e manutenção no Hospital João XXIII, com um sistema de drenagem pluvial nas calhas, ralos e marquises, que são acentuadas nos contextos de chuvas.

Belo Horizonte registrou no dia 23/11 uma precipitação acumulada de 32,4 mm de chuva, segundo a estação meteorológica da Pampulha, conforme dados do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam).

Inspeção preventiva

Segundo o Estado, a empresa responsável pela limpeza fez inspeção preventiva no dia 18/11 e que os funcionários ficam de prontidão 24 horas para solucionarem os possíveis problemas que possam surgir.

A equipe que estava no local agiu para resolver as ocorrências e encontraram garrafas PET, copos descartáveis, embalagens plásticas e de papelão. Esse material compromete o sistema de drenagem e possibilita o extravasamento de água durante as chuvas intensas. A Fhemig informa que reforçará campanhas de conscientização sobre o descarte correto de resíduos e como isso é essencial para proteger a infraestrutura da unidade.

Medidas anunciadas

O governo anunciou três medidas até o final do ano para impedir que ocorrências assim se repitam.

Realização de ações internas semanalmente para sensibilização entre os usuários do hospital, buscando evitar descarte inadequado de materiais nos telhados

Intensificação da limpeza do telhado e calhas em intervalos menores, garantindo remoção de resíduos

Aquisição e instalação de telas ou filtros removíveis nos pontos de captação, capazes de reter sólidos sem comprometer a vazão

