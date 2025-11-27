Por que a sensação térmica é diferente da temperatura real do tempo?

Moradores de Belo Horizonte (MG) sentiram sensação térmica negativa na madrugada desta quinta-feira (27/11). Na Região Oeste da capital, os termômetros marcaram 15,3°C, mas a sensação chegou a -0,3°C por volta das 5h, na estação Cercadinho. A diferença chama a atenção: como isso é possível mesmo com temperaturas acima de zero?

A resposta está na diferença entre o valor real medido no ar e a forma como o nosso corpo percebe o clima, um cálculo que considera principalmente o vento e a umidade. A temperatura que aparece nos aplicativos e telejornais representa apenas a medição do calor presente no ar, feita por termômetros protegidos de fatores externos. Contudo, o corpo humano não sente apenas esse valor isolado. A percepção do frio ou do calor é influenciada diretamente pelo ambiente ao nosso redor.

Na capital mineira o fenômeno é explicado porque a estação fica localizada em uma região alta e cercada por matas, o que aumenta a sensação de frio em comparação às zonas mais habitadas da cidade.

O que é a sensação térmica?

A sensação térmica é um índice meteorológico que busca traduzir em graus Celsius a temperatura que a pele humana realmente sente. Ela não é uma medida direta, mas sim um cálculo que combina a temperatura do ar com a velocidade do vento (para o frio) ou com a umidade relativa do ar (para o calor).

Esse cálculo foi desenvolvido para fornecer uma estimativa mais precisa do risco de exposição ao clima extremo e dos seus impactos na saúde, como hipotermia. Por isso, em dias de vento forte, a Defesa Civil costuma emitir alertas baseados na sensação térmica, e não apenas na temperatura oficial.

Como o vento e a umidade influenciam?

O vento é o grande vilão nos dias frios. O corpo humano mantém uma fina camada de ar aquecido junto à pele, que funciona como um isolante térmico natural. O vento "sopra" essa camada protetora para longe, acelerando a perda de calor do corpo. Quanto mais forte o vento, mais rápido perdemos calor e mais intensa é a sensação de frio. Por exemplo, uma temperatura de 5°C com um vento de 30 km/h pode resultar em uma sensação térmica de -2°C.

Já a umidade do ar tem um papel duplo. No inverno, o ar úmido intensifica a sensação de frio porque a água é uma condutora de calor melhor do que o ar seco. Isso significa que o ar úmido 'rouba' o calor do nosso corpo mais rapidamente, fazendo com que sintamos mais frio. É por isso que um dia de 10°C em uma cidade litorânea pode parecer mais gelado que a mesma temperatura em uma região de clima seco.

No verão, o efeito é o contrário. A alta umidade dificulta a evaporação do suor, que é o principal mecanismo do corpo para se resfriar. Com o suor permanecendo na pele, a troca de calor com o ambiente fica prejudicada, resultando em uma sensação de tempo ainda mais quente e abafado.

