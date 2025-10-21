Tempo em BH: vento intenso e sensação térmica negativa nesta terça (21/10)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Com a queda de temperaturas no início da semana em Belo Horizonte, os termômetros colocaram esta terça-feira (21/10) na lista de dias mais frios do ano. De acordo com a Defesa Civil de BH, a estação Cercadinho, na Região Oeste, marcou 9,1°C – a quinta mais baixa de 2025 – com sensação térmica de -15,6°C, às 6h.

A estação é localizada em uma área de mata na cidade e, por isso, registra sensações térmicas tão baixas. Na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, a mínima foi de 9,4°C, às 5h10. No barreiro, a mínima foi de 10,5°C, às 4h10. Na Região de Venda Nova, a mínima foi de 12,2°C, às 5h20. Já na Pampulha, os termômetros marcaram 12,4°C, com sensação térmica de 7,2°C, às 5h30.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não tem um histórico de sensações térmicas, como ocorre com o registro de temperaturas mínimas e máximas, mas, no dia 26 de setembro, a capital bateu o recorde do ano, com sensação térmica de -17°C. O meteorologista Lizandro Gemiacki explica o que gera a condição climática.

“Tem a ver com duas coisas, basicamente, que são a velocidade do vento e a umidade. Então, o vento vai retirando o ar de perto do seu corpo cada vez mais rápido. Quanto maior a velocidade, e aí a sua temperatura vai baixando, diminui a sensação térmica. E a umidade é um dos mecanismos do seu corpo para regular a temperatura. Se a umidade está muito alta, você sua e o seu suor não evapora, então a sensação térmica aumenta”, diz o meteorologista.

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar a 25°C, com umidade relativa do ar em torno de 30%, à tarde. BH está sob alerta de frio até sexta-feira (24/10), devido a atuação de uma massa de ar polar que deve deixar os termômetros em torno ou abaixo de 10°C. O órgão municipal recomenda que a população se hidrate e evite banhos de água quente. Em ambientes fechados, a recomendação é que as janelas fiquem abertas para ventilação.

Menores temperaturas do ano

8,1 °C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)

8,7 ºC - 30/7/2025 às 6h30 (Centro-Sul), 31/7/2025 às 6h (Centro-Sul)

8,8 °C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)

8,9 ºC - 11/8/2025 às 6h (Cercadinho)

9,1 ºC - 27/09/2025 às 6h (Cercadinho) e 21/10/2025 às 6h (Cercadinho)

9,4 °C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)

9,7 °C – 2/08/2025 às 7h00 (Cercadinho)

9,9 °C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)

10,0 °C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras),

10,2 °C – 09/07/2025 às 6h35 (Mangabeiras), 26/09/2025 às 6h (Cercadinho)

Menores temperaturas por regional em 20/10

Barreiro: 10,5 °C, às 4h10

Centro-Sul: 9,4 °C, às 5h10

Oeste: 9,1 °C, com sensação térmica de -15,6 °C, às 6h

Pampulha: 12,4 °C, com sensação térmica de 7,2 °C, às 6h

Venda Nova: 12,2 °C, às 5h20

Como se cuidar no frio?

Hidrate-se;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Realize atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Frente fria

Belo Horizonte enfrentou uma queda nas temperaturas nessa segunda, devido à atuação de uma massa de ar frio que atingiu a Região Sudeste do Brasil. Enquanto a capital registrou 32°C no sábado, a máxima de hoje está prevista para 25°C. O mesmo é observado na mínima, que foi de 19,5°C na sexta-feira (17/10), contra 11,2°C nessa segunda.

Conforme a previsão do Inmet, até quinta-feira (23/10), a temperatura mínima na capital deve ser de 11°C e a máxima de 26°C. Já na sexta-feira, haverá um leve aumento nas temperaturas, com mínima prevista para 12°C e máxima de 28°C.

Vendaval se repete

A força dos ventos na Região Oeste chegou ao nível 10 da escala Beaufort, que vai até 12, quando os ventos ultrapassam 118 km/h e ganham a energia de destruição que um furacão é capaz. O nível 10 é de ventania intensa, em que os ventos variam de 89 a 102 km/h. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas de vento, de 90 km/h, vieram acompanhadas de uma massa de ar frio que atua no Brasil e derrubou as temperaturas na capital mineira.

“É relativamente comum quando tem um avanço de uma frente fria e depois tem uma massa de ar mais frio. Nessa transição entre massas de ar, que é essa parte da frente fria, tem uma variação maior da pressão atmosférica e tem essa condição de ventos mais intensos. Geralmente a gente tem esses ventos mais intensos quando tem um avanço de uma frente fria”, explica o meteorologista Lizandro Gemiacki.

O especialista explica, ainda, que os ventos mais intensos são mais observados nas partes mais altas da cidade. A estação Cercadinho, por exemplo, é uma unidade de conservação ambiental localizada na região mais elevada de BH. A altitude da região varia de 936 a 1.276 metros (m), com média de 1.109m. Essa condição dá ao local um clima mais ameno em comparação a áreas mais baixas da cidade. Em razão da posição topográfica, a estação também registra os ventos mais intensos da cidade.

Maiores velocidades do vento registradas em BH em 21/10

37,0 km/h na Pampulha, às 6h.

90 km/h na Oeste, às 1h

26,3 km/h no Barreiro, às 1h10.

5,8 km/h no Centro-Sul, às 3h40.

