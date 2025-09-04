BH: frio e sensação térmica muito abaixo de zero nesta quinta (4)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma massa de ar frio atinge Belo Horizonte, pelo menos, até amanhã. Nesta quinta-feira (5/9), a condição climática foi sentida nos termômetros, que marcaram baixas temperaturas, e na sensação térmica muito abaixo de zero.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 10,9°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de -7,3°C.

Apesar de frio, a mínima de hoje não entra na lista das menores temperaturas do ano na capital, que variam entre 8,1°C e 10,4°C, registradas entre junho e julho.

Menores temperaturas registradas em BH em 2025

8,1°C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)

8,7°C – 30/07/2025 às 6h30 (Centro-Sul) e 31/07/2025 às 6h00 (Mangabeiras)

8,8°C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)

8,9ºC - 11/8/2025 às 6h (Cercadinho)

9,4°C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)

9,9°C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)

10,0°C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)

10,2°C – 09/07/2025 às 6h35 (Mangabeiras)

10,3°C – 15/07/2025 às 5h40 (Venda Nova), 15/07/2025 às 7h00 (Pampulha), 16/07/2025 às 7h00 (Pampulha)

10,4°C – 07/07/2025 às 5h50 (Mangabeiras), 08/07/2025 às 7h00 (Cercadinho)

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado e baixa umidade do ar, à tarde. A temperatura máxima pode chegar a 26°C e a umidade fica em torno de 25% à tarde.

A Defesa Civil municipal emitiu, na terça (2/9), um alerta para baixas temperaturas válido até amanhã.

A recomendação é que a população se hidrate, evite banhos com água muito quente, realize atividades físicas utilizando agasalhos, evite aglomeração em locais fechados e procure um médico em caso de problemas respiratórios.

O que fazer para se prevenir?

Hidrate-se;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Realize atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 4/9

Barreiro: 12,5 °C às 6h05.

Centro-Sul: 12,0 °C, às 6h05.

Oeste: 10,9 °C, com sensação térmica de -7,3 °C, às 6h.

Pampulha: 13,8 °C, com sensação térmica de 11,0 °C, às 6h.

Venda Nova: 13,7 °C às 3h.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo seco predominam em Minas Gerais nesta quinta-feira.

Isso porque, o transporte de umidade do oceano para o continente, que favorece a concentração de nuvens e, consequentemente, de umidade, está enfraquecido no Leste do estado. Nas outras áreas, o dia é de sol entre poucas nuvens com índices de umidade inferior a 30% à tarde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Na Região Metropolitana e no Campo das Vertentes, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.