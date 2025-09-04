BH: frio e sensação térmica muito abaixo de zero nesta quinta (4)
Capital mineira enfrenta episódios de frio em decorrência de uma massa de ar frio; confira a previsão completa para BH e Minas Gerais
Uma massa de ar frio atinge Belo Horizonte, pelo menos, até amanhã. Nesta quinta-feira (5/9), a condição climática foi sentida nos termômetros, que marcaram baixas temperaturas, e na sensação térmica muito abaixo de zero.
De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 10,9°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de -7,3°C.
Apesar de frio, a mínima de hoje não entra na lista das menores temperaturas do ano na capital, que variam entre 8,1°C e 10,4°C, registradas entre junho e julho.
Menores temperaturas registradas em BH em 2025
- 8,1°C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)
- 8,7°C – 30/07/2025 às 6h30 (Centro-Sul) e 31/07/2025 às 6h00 (Mangabeiras)
- 8,8°C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)
- 8,9ºC - 11/8/2025 às 6h (Cercadinho)
- 9,4°C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)
- 9,9°C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)
- 10,0°C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)
- 10,2°C – 09/07/2025 às 6h35 (Mangabeiras)
- 10,3°C – 15/07/2025 às 5h40 (Venda Nova), 15/07/2025 às 7h00 (Pampulha), 16/07/2025 às 7h00 (Pampulha)
- 10,4°C – 07/07/2025 às 5h50 (Mangabeiras), 08/07/2025 às 7h00 (Cercadinho)
Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado e baixa umidade do ar, à tarde. A temperatura máxima pode chegar a 26°C e a umidade fica em torno de 25% à tarde.
A Defesa Civil municipal emitiu, na terça (2/9), um alerta para baixas temperaturas válido até amanhã.
A recomendação é que a população se hidrate, evite banhos com água muito quente, realize atividades físicas utilizando agasalhos, evite aglomeração em locais fechados e procure um médico em caso de problemas respiratórios.
O que fazer para se prevenir?
- Hidrate-se;
- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
- Realize atividades físicas utilizando agasalho;
- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;
- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.
Temperaturas mínimas registradas por regional em 4/9
- Barreiro: 12,5 °C às 6h05.
- Centro-Sul: 12,0 °C, às 6h05.
- Oeste: 10,9 °C, com sensação térmica de -7,3 °C, às 6h.
- Pampulha: 13,8 °C, com sensação térmica de 11,0 °C, às 6h.
- Venda Nova: 13,7 °C às 3h.
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo seco predominam em Minas Gerais nesta quinta-feira.
Isso porque, o transporte de umidade do oceano para o continente, que favorece a concentração de nuvens e, consequentemente, de umidade, está enfraquecido no Leste do estado. Nas outras áreas, o dia é de sol entre poucas nuvens com índices de umidade inferior a 30% à tarde.
Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Na Região Metropolitana e no Campo das Vertentes, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.