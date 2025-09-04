Assine
PREVISÃO DO TEMPO

BH: frio e sensação térmica muito abaixo de zero nesta quinta (4)

Capital mineira enfrenta episódios de frio em decorrência de uma massa de ar frio; confira a previsão completa para BH e Minas Gerais

Melissa Souza
04/09/2025 07:52

BH registrou frio e sensação térmica abaixo de zero nesta quinta-feira (4/9)
BH registrou frio e sensação térmica abaixo de zero nesta quinta-feira (4/9) crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

Uma massa de ar frio atinge Belo Horizonte, pelo menos, até amanhã. Nesta quinta-feira (5/9), a condição climática foi sentida nos termômetros, que marcaram baixas temperaturas, e na sensação térmica muito abaixo de zero.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 10,9°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de -7,3°C.

Apesar de frio, a mínima de hoje não entra na lista das menores temperaturas do ano na capital, que variam entre 8,1°C e 10,4°C, registradas entre junho e julho.

Menores temperaturas registradas em BH em 2025

  • 8,1°C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)
  • 8,7°C – 30/07/2025 às 6h30 (Centro-Sul) e 31/07/2025 às 6h00 (Mangabeiras)
  • 8,8°C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)
  • 8,9ºC - 11/8/2025 às 6h (Cercadinho)
  • 9,4°C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)
  • 9,9°C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)
  • 10,0°C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)
  • 10,2°C – 09/07/2025 às 6h35 (Mangabeiras)
  • 10,3°C – 15/07/2025 às 5h40 (Venda Nova), 15/07/2025 às 7h00 (Pampulha), 16/07/2025 às 7h00 (Pampulha)
  • 10,4°C – 07/07/2025 às 5h50 (Mangabeiras), 08/07/2025 às 7h00 (Cercadinho)

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado e baixa umidade do ar, à tarde. A temperatura máxima pode chegar a 26°C e a umidade fica em torno de 25% à tarde.

A Defesa Civil municipal emitiu, na terça (2/9), um alerta para baixas temperaturas válido até amanhã.

A recomendação é que a população se hidrate, evite banhos com água muito quente, realize atividades físicas utilizando agasalhos, evite aglomeração em locais fechados e procure um médico em caso de problemas respiratórios.

O que fazer para se prevenir?

  • Hidrate-se;
  • Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
  • Realize atividades físicas utilizando agasalho;
  • Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;
  • Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 4/9

  • Barreiro: 12,5 °C às 6h05.
  • Centro-Sul: 12,0 °C, às 6h05.
  • Oeste: 10,9 °C, com sensação térmica de -7,3 °C, às 6h.
  • Pampulha: 13,8 °C, com sensação térmica de 11,0 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 13,7 °C às 3h.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo seco predominam em Minas Gerais nesta quinta-feira.

Isso porque, o transporte de umidade do oceano para o continente, que favorece a concentração de nuvens e, consequentemente, de umidade, está enfraquecido no Leste do estado. Nas outras áreas, o dia é de sol entre poucas nuvens com índices de umidade inferior a 30% à tarde.

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Na Região Metropolitana e no Campo das Vertentes, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

