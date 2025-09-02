BH tem sensação térmica negativa na manhã desta terça (2/9)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

No último mês do inverno, Belo Horizonte caminha para a transição entre as estações seca e chuvosa. Nesta terça-feira (2/9), embora a previsão indique temperaturas amenas, a capital registrou sensação térmica negativa abaixo de zero.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 13,4°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, onde a sensação térmica chegou a -1,9°C, às 6h.

Conforme a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado a claro. A temperatura máxima estimada pode chegar a 26°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 2/9

Barreiro: 15,2 °C às 5h05.

Centro-Sul: 13,9 °C, às 6h05.

Oeste: 13,4 °C, com sensação térmica de -1,9 °C, às 6h.

Pampulha: 15,9 °C, com sensação térmica de 13,8 °C, às 7h.

Venda Nova: 16,1 °C às 6h15.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo fica estável em Minas Gerais nesta terça. Os ventos de alta pressão do oceano sopram ar mais úmido em direção ao continente, o que favorece o clima, ocasionando chuva fina e nevoeiro ao amanhecer no Leste do estado.

Nas regiões da Zona da Mata, Vales do Rio Doce e Mucuri e Jequitinhonha, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com chuvisco. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

Segundo o Inmet, não há perspectiva de ocorrência de chuvas significativas ao longo da semana. As áreas de baixa umidade ficam restritas nas regiões Norte, Nordeste e Triângulo.