Cidade mineira registra terceira menor temperatura do país nesta terça (2)

Duas cidades mineiras fazem parte do ranking das cinco menores temperaturas registradas no país, divulgado nesta terça-feira (2/9) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em terceiro lugar aparece o distrito de Monte Verde, em Camanducaia. Em seguida, o município de Maria da Fé, no Sul do estado.

Na sequência aparece Mantena, no Vale do Rio Doce, que registrou o terceiro maior volume de chuva nas últimas 24h, até às 8h de hoje, com 27,0 mm.

O maior volume de chuva entre as 8h de ontem e o mesmo horário de hoje foi registrado em Santa Teresa (ES), com 38,2 mm, seguido de Presidente Kennedy (ES), com 30,6 mm, Mantena (MG) com 27,0 mm, e Vila Velha (ES) com 26,0 mm. Como fica o tempo em setembro em Minas? Veja previsão

A menor temperatura foi registrada em Campos do Jordão (SP) com 8ºC, seguida de Pico do Couto (RJ) com 9,1ºC, Monte Verde 9,4°C e Maria da Fé 9,7°C.

Confira o ranking de temperaturas

Campos do Jordão (SP): 8,0°C Pico do Couto (RJ): 9,1°C Monte Verde (MG): 9,4°C Maria da Fé (MG): 9,7°C

Confira o ranking de volume de chuvas

Santa Teresa (ES): 38,2 mm Presidente Kennedy (ES): 30,6 mm Mantena (MG): 27,0 mm Vila Velha (ES): 26,0 mm

