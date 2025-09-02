Assine
TEMPERATURAS BAIXAS

Cidade mineira registra terceira menor temperatura do país nesta terça (2)

Dois municípios de Minas Gerais integram ranking das cinco menores temperaturas registradas no país hoje

Maria Antônia Rebouças*
Repórter
02/09/2025 17:01

Quando ficam pesados demais para serem sustentados, caem como chuva de granizo.
Duas cidades mineiras fazem parte do ranking das cinco menores temperaturas registradas no país crédito: Starline/Freepik

Duas cidades mineiras fazem parte do ranking das cinco menores temperaturas registradas no país, divulgado nesta terça-feira (2/9) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em terceiro lugar aparece o distrito de Monte Verde, em Camanducaia. Em seguida, o município de Maria da Fé, no Sul do estado.

Na sequência aparece Mantena, no Vale do Rio Doce, que registrou o terceiro maior volume de chuva nas últimas 24h, até às 8h de hoje, com 27,0 mm. 

O maior volume de chuva entre as 8h de ontem e o mesmo horário de hoje foi registrado em Santa Teresa (ES), com 38,2 mm, seguido de Presidente Kennedy (ES), com 30,6 mm, Mantena (MG) com 27,0 mm, e Vila Velha (ES) com 26,0 mm.

A menor temperatura foi registrada em Campos do Jordão (SP) com 8ºC, seguida de Pico do Couto (RJ) com 9,1ºC, Monte Verde 9,4°C e Maria da Fé 9,7°C.

Confira o ranking de temperaturas

  1. Campos do Jordão (SP): 8,0°C 
  2. Pico do Couto (RJ): 9,1°C 
  3. Monte Verde (MG): 9,4°C 
  4. Maria da Fé (MG): 9,7°C

Confira o ranking de volume de chuvas

  1. Santa Teresa (ES): 38,2 mm 
  2. Presidente Kennedy (ES): 30,6 mm 
  3. Mantena (MG): 27,0 mm 
  4. Vila Velha (ES): 26,0 mm

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

