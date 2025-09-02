Cidade mineira registra terceira menor temperatura do país nesta terça (2)
Dois municípios de Minas Gerais integram ranking das cinco menores temperaturas registradas no país hoje
Duas cidades mineiras fazem parte do ranking das cinco menores temperaturas registradas no país, divulgado nesta terça-feira (2/9) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em terceiro lugar aparece o distrito de Monte Verde, em Camanducaia. Em seguida, o município de Maria da Fé, no Sul do estado.
Na sequência aparece Mantena, no Vale do Rio Doce, que registrou o terceiro maior volume de chuva nas últimas 24h, até às 8h de hoje, com 27,0 mm.
A menor temperatura foi registrada em Campos do Jordão (SP) com 8ºC, seguida de Pico do Couto (RJ) com 9,1ºC, Monte Verde 9,4°C e Maria da Fé 9,7°C.
Confira o ranking de temperaturas
- Campos do Jordão (SP): 8,0°C
- Pico do Couto (RJ): 9,1°C
- Monte Verde (MG): 9,4°C
- Maria da Fé (MG): 9,7°C
Confira o ranking de volume de chuvas
- Santa Teresa (ES): 38,2 mm
- Presidente Kennedy (ES): 30,6 mm
- Mantena (MG): 27,0 mm
- Vila Velha (ES): 26,0 mm
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice