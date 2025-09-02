Assine
BH está sob alerta de baixa temperatura até sexta-feira (5/9)

Nas primeiras horas da manhã os termômetros podem registrar temperaturas em torno dos 11 °C

Ana Luiza Soares*
Repórter
Graduanda de Jornalismo na PUC Minas (4° período), Estagiária em Gerais
02/09/2025 15:17

BH terá baixa temperatura nas primeiras horas da manhã devido a atuação da massa de ar frio
BH terá baixa temperatura nas primeiras horas da manhã devido a atuação da massa de ar frio crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press.

Na primeira semana de setembro, os belo-horizontinos podem manter casacos e jaquetas por perto. A capital mineira está sob alerta de onda de frio. O comunicado foi emitido pela Defesa Civil municipal, nesta terça-feira (2/9). 

 

Segundo o órgão, nas primeiras horas da manhã os termômetros podem registrar temperaturas em torno dos 11°C. Isso se deve a atuação de uma massa de ar frio. O alerta é válido até sexta-feira (5/9).

Embora Belo Horizonte caminhe para a transição entre as estações seca e chuvosa, nesta terça foi registrada sensação térmica negativa abaixo de zero

Conforme informado pela Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 13,4°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, onde a sensação térmica chegou a -1,9°C, às 6h.

Como se cuidar no frio?

  • Hidrate-se;
  • Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
  • Realize atividades físicas utilizando agasalho;
  • Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;
  • Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

