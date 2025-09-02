BH está sob alerta de baixa temperatura até sexta-feira (5/9)

Na primeira semana de setembro, os belo-horizontinos podem manter casacos e jaquetas por perto. A capital mineira está sob alerta de onda de frio. O comunicado foi emitido pela Defesa Civil municipal, nesta terça-feira (2/9).

Segundo o órgão, nas primeiras horas da manhã os termômetros podem registrar temperaturas em torno dos 11°C. Isso se deve a atuação de uma massa de ar frio. O alerta é válido até sexta-feira (5/9).

Embora Belo Horizonte caminhe para a transição entre as estações seca e chuvosa, nesta terça foi registrada sensação térmica negativa abaixo de zero.

Conforme informado pela Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 13,4°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, onde a sensação térmica chegou a -1,9°C, às 6h.

Como se cuidar no frio?

Hidrate-se;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Realize atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos