FISCALIZAÇÃO

Ruas e avenidas de Belo Horizonte vão receber 22 novos semáforos

Equipamentos serão instalados em 13 pontos de diferentes regiões da cidade; confira a lista de endereços

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
01/09/2025 10:53 - atualizado em 01/09/2025 11:03

Avenida dos Andradas, em BH, com carros parados no semáforo, prédios nas laterais e céu azul ao fundo.
BH terá novos semáforos em ruas e avenidas crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Belo Horizonte terá a instalação de 22 novos semáforos, conforme publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de sábado (30/8).

De acordo com o documento, os equipamentos de fiscalização eletrônica serão instalados em 13 pontos de diferentes regiões da cidade.

Ainda não há data para o início do funcionamento dos semáforos.

Onde serão instalados os semáforos?

• Rua Jacuí, esquina com Rua Pouso Alegre: Sentido Colégio Batista/Floresta.
• Rua Pouso Alegre, esquina com Rua Jacuí: Sentido Colégio Batista/Floresta.
• Av. Afonso Pena, esquina com Rua dos Guajajaras: Sentido Centro/Mangabeiras.
• Av. Teresa Cristina, esquina com Rua Manhumirim - antes do cruzamento: Sentido Centro/Bairro.
• Av. Teresa Cristina, esquina com Rua Manhumirim - após o cruzamento: Sentido Centro/Bairro.
• Av. Teresa Cristina, esquina com Rua José Viola: Sentido Bairro/Centro.
• Av. Nossa Senhora do Carmo, esquina com Rua Rio Verde (Pista Externa): Sentido Bairro/Centro.
• Av. Nossa Senhora do Carmo, esquina com Rua Rio Verde (Pista Interna): Sentido Bairro/Centro.
• Av. Nossa Senhora do Carmo, esquina com Rua Rio Verde (Pista Externa): Sentido Centro/Bairro.
• Av. Nossa Senhora do Carmo, esquina com Rua Rio Verde (Pista Interna): Sentido Centro/Bairro.
• Av. Afonso Pena, esquina com Rua dos Tupinambás: Sentido Mangabeiras/Centro.
• Av. Afonso Pena, esquina com Rua dos Tupinambás: Sentido Centro/Mangabeiras.
• Rua dos Timbiras, esquina com Av. Afonso Pena: Sentido Lourdes/Funcionários.
• Av. Waldyr Soeiro Emrich, esquina com Av. João Rolla Filho: Sentido Milionários/Jatobá.
• Av. Waldyr Soeiro Emrich, esquina com Av. João Rolla Filho: Sentido Jatobá/Milionários.
• Av. João Rolla Filho, esquina com Av. Waldyr Soeiro Emrich: Sentido Diamante/Olaria.
• Av. Waldyr Soeiro Emrich, esquina com Rua Cruzeiro do Sul: Sentido Jatobá/Milionários.
• Av. Waldyr Soeiro Emrich, esquina com Rua Cruzeiro do Sul: Sentido Milionários/Jatobá.
• Rua Francisco Duarte de Mendonça, esquina com Av. Waldyr Soeiro Emrich: Sentido Teixeira Dias/Miramar.
• Av. Waldyr Soeiro Emrich, esquina com R. Francisco Duarte Mendonça: Sentido Jatobá/Milionários.
• Av. Waldyr Soeiro Emrich, esquina com R. Francisco Duarte Mendonça: Sentido Milionários/Jatobá.
• Rua Cruzeiro do Sul, esquina com Av. Waldyr Soeiro Emrich: Sentido Miramar/Santa Helena.

Tópicos relacionados:

bh transito

overflay