Ruas e avenidas de Belo Horizonte vão receber 22 novos semáforos
Equipamentos serão instalados em 13 pontos de diferentes regiões da cidade; confira a lista de endereços
compartilheSiga no
Belo Horizonte terá a instalação de 22 novos semáforos, conforme publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de sábado (30/8).
De acordo com o documento, os equipamentos de fiscalização eletrônica serão instalados em 13 pontos de diferentes regiões da cidade.
Leia Mais
Ainda não há data para o início do funcionamento dos semáforos.
Onde serão instalados os semáforos?
• Rua Jacuí, esquina com Rua Pouso Alegre: Sentido Colégio Batista/Floresta.
• Rua Pouso Alegre, esquina com Rua Jacuí: Sentido Colégio Batista/Floresta.
• Av. Afonso Pena, esquina com Rua dos Guajajaras: Sentido Centro/Mangabeiras.
• Av. Teresa Cristina, esquina com Rua Manhumirim - antes do cruzamento: Sentido Centro/Bairro.
• Av. Teresa Cristina, esquina com Rua Manhumirim - após o cruzamento: Sentido Centro/Bairro.
• Av. Teresa Cristina, esquina com Rua José Viola: Sentido Bairro/Centro.
• Av. Nossa Senhora do Carmo, esquina com Rua Rio Verde (Pista Externa): Sentido Bairro/Centro.
• Av. Nossa Senhora do Carmo, esquina com Rua Rio Verde (Pista Interna): Sentido Bairro/Centro.
• Av. Nossa Senhora do Carmo, esquina com Rua Rio Verde (Pista Externa): Sentido Centro/Bairro.
• Av. Nossa Senhora do Carmo, esquina com Rua Rio Verde (Pista Interna): Sentido Centro/Bairro.
• Av. Afonso Pena, esquina com Rua dos Tupinambás: Sentido Mangabeiras/Centro.
• Av. Afonso Pena, esquina com Rua dos Tupinambás: Sentido Centro/Mangabeiras.
• Rua dos Timbiras, esquina com Av. Afonso Pena: Sentido Lourdes/Funcionários.
• Av. Waldyr Soeiro Emrich, esquina com Av. João Rolla Filho: Sentido Milionários/Jatobá.
• Av. Waldyr Soeiro Emrich, esquina com Av. João Rolla Filho: Sentido Jatobá/Milionários.
• Av. João Rolla Filho, esquina com Av. Waldyr Soeiro Emrich: Sentido Diamante/Olaria.
• Av. Waldyr Soeiro Emrich, esquina com Rua Cruzeiro do Sul: Sentido Jatobá/Milionários.
• Av. Waldyr Soeiro Emrich, esquina com Rua Cruzeiro do Sul: Sentido Milionários/Jatobá.
• Rua Francisco Duarte de Mendonça, esquina com Av. Waldyr Soeiro Emrich: Sentido Teixeira Dias/Miramar.
• Av. Waldyr Soeiro Emrich, esquina com R. Francisco Duarte Mendonça: Sentido Jatobá/Milionários.
• Av. Waldyr Soeiro Emrich, esquina com R. Francisco Duarte Mendonça: Sentido Milionários/Jatobá.
• Rua Cruzeiro do Sul, esquina com Av. Waldyr Soeiro Emrich: Sentido Miramar/Santa Helena.