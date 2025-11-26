Sua casa livre de poeira: como melhorar a qualidade do ar dentro dela

Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), divulgado em novembro deste ano, revelou que foi registrado nível crítico de poeira nas vias pavimentadas de Congonhas, na Região Central de Minas. No entanto, essas partículas nocivas também estão presentes em residências. Combater esse inimigo invisível se tornou uma prioridade para muitas famílias.

Manter um ambiente doméstico com ar mais puro não exige grandes investimentos, mas sim a adoção de uma rotina de cuidados específicos. Pequenas mudanças de hábito são capazes de reduzir significativamente o acúmulo de poeira e melhorar a qualidade de vida, principalmente para pessoas com alergias ou problemas respiratórios.

Dicas para reduzir a poeira em casa

Adotar algumas práticas simples pode transformar o ar que você respira. O segredo está na frequência e na maneira como a limpeza é realizada, além de atenção a pontos que geralmente acumulam muitos resíduos.

Use pano úmido e aspirador de pó Na hora da limpeza, troque a vassoura e o espanador por um pano úmido. Esses itens apenas espalham a poeira de um lugar para o outro. O pano úmido captura as partículas, enquanto o aspirador de pó, especialmente os com filtro HEPA, remove eficientemente os alérgenos de pisos e tapetes.

Lave cortinas e roupas de cama Tecidos são grandes acumuladores de poeira. Lave as roupas de cama semanalmente e as cortinas, almofadas e tapetes a cada dois ou três meses para eliminar os ácaros e as partículas que se fixam neles.

Deixe os sapatos na porta Um dos hábitos mais eficazes é criar o costume de tirar os sapatos ao entrar em casa. As solas dos calçados carregam poeira, poluição e outras sujeiras da rua diretamente para dentro do seu lar.

Ventile a casa nos horários certos Abrir as janelas é fundamental para a circulação do ar. No entanto, evite fazer isso nos horários de pico do trânsito, quando a concentração de poluentes na rua é maior. Prefira o início da manhã ou o fim da noite.

Reduza o excesso de objetos Quanto mais objetos expostos, maior a superfície para o acúmulo de poeira. Manter uma decoração mais minimalista e guardar itens em caixas ou armários fechados facilita a limpeza e diminui os pontos de concentração de sujeira.

Fique de olho nos filtros do ar-condicionado Se você usa ar-condicionado, a limpeza regular dos filtros é obrigatória. Filtros sujos não apenas perdem a eficiência, como também podem espalhar poeira e microrganismos pelo ambiente.

Qualidade do ar em Congonhas

Um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em Congonhas, na Região Central do estado, identificou valores de concentração acima do limite estabelecido por entidades referência no tema. A pesquisa revelou que as vias pavimentadas do município mineiro apresentam um grande volume de ‘slite’ - poeira acumulada sobre uma superfície, geralmente expressa em gramas por metro quadrado (m²), encontrada em cidades que têm forte presença da mineração e tráfego de veículos pesados.

Uma equipe de cientistas recolheu, entre 23 de junho e 2 de julho deste ano, amostras em 38 vias de diferentes regiões de Congonhas, além de trechos da rodovia BR-040. Neste período, as amostras foram coletadas em dias úteis, com adaptações de metodologias internacionais para ser possível identificar padrões diários, semanais e sazonais de teor de slite.

Os resultados mostraram valores de concentração acima limite previsto pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US EPA) e superiores aos recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

As medições mostraram que 89% dos locais avaliados apresentaram concentrações entre 1 e 7 gramas/m², enquanto 11% superam esse valor, sendo considerados trechos críticos quanto ao potencial de levantar poeira e afetar a qualidade do ar, aumentando também o incômodo da população com relação à sujeira.

