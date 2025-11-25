Assine
RECONHECIMENTO

Doadores frequentes de sangue são homenageados pelo Hemominas

Instituição concedeu diplomas a voluntários fidelizados em solenidade realizada em Belo Horizonte

Alexandre Carneiro
Alexandre Carneiro
25/11/2025 23:28

Presidente da Fundacao Hemominas, Kelly Nogueira Guerra, entrega diploma ao voluntário Luiz Marcio de Moura, que já fez 159 doações de sangue crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Quem faz uma doação de sangue no Hemominas não sabe a quem beneficiará. Do mesmo modo, os pacientes que recebem o material biológico também desconhecem os autores dessa ação. O sigilo entre as partes faz parte do processo, para garantir a proteção dos dados e a universalidade do serviço. Porém, como atos de altruísmo merecem reconhecimento, a instituição de saúde homenageou tais benfeitores na noite desta segunda-feira (25/11), Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue.

A Fundação Hemominas concedeu diplomas a 132 doadores constantes, em uma solenidade realizada no Hipercentro de Belo Horizonte. Os homenageados foram dispostos em quatro categorias: a primeira delas, batizada de ouro, envolve voluntários que já fizeram entre 35 e 49 doações; a segunda, diamante, é para voluntários que contabilizam de 50 a 74 contribuições; a terceira, diamante lilás, contempla benfeitores que somam de 75 a 99 ofertas de sangue; e, por fim, a categoria diamante vermelho reúne doadores que já atingiram ou ultrapassaram a marca de 100 colaborações.

O corretor de imóveis Luiz Márcio de Moura, de 54 anos, está nesse grupo. Portador de sangue do tipo B+, ele já fez nada menos que 159 doações. O voluntário lembra que começou a praticar esse tipo de ação por volta dos 18 anos, quando prestou serviço militar. Inicialmente, as contribuições eram mais ocasionais, mas foram ganhando maior frequência com o passar do tempo. "Atualmente, eu doo plaquetas. E faço questão de, pelo menos uma vez por mês, estar lá, contribuir com a minha doação", relata.

Moura destaca que a doação, apesar de extremamente importante, praticamente não demanda esforço. "Não me custa nada. Eu tiro um dia do mês para poder fazer a ação voluntária", pondera. E, apesar de já ter feito mais de uma centena de contribuições, o corretor de imóveis não pretende parar. "O número vai continuar aumentando. Se Deus quiser, e a saúde continuar firme e forte, eu pretendo continuar", conclui.

Outra voluntária comprometida com o Hemominas é a aposentada Vera Lúcia Bigão, de 59 anos, portadora de sangue do tipo O+. Ela nem sabe dizer quantas contribuições já fez, mas, como foi homenageada na categoria diamante, certamente já foram mais de 50 vezes. "Desde 2003, sou doadora. Começou a partir da doação para a minha tia, que precisava. E, desde então, nunca mais parei", relata.

Vera Lúcia diz ter muito prazer em comparecer ao hemocentro e destaca a importância da doação de sangue para os pacientes da rede SUS. "Tem alguém doente precisando, tem alguém passando mal; essas pessoas precisam da gente, então não se deve negar isso, nunca", sintetiza.

Doação frequente é fundamental

Kelly Nogueira Guerra, presidente da Fundação Hemominas, explica que a doação frequente é fundamental para manter os estoques do banco de sangue em níveis seguros. "As pessoas que doam com regularidade, que a gente chama de doador fidelizado, já conhecem os cuidados", pontua. "Então, a gente valoriza muito estes doadores", complementa.

"O sangue é um elemento insubstituível. A gente precisa das pessoas, desse engajamento da sociedade", salienta a dirigente. "Essa solenidade de homenagem ao doador é uma forma de agradecimento aos doadores regulares. É um reconhecimento dessa dedicação", acrescenta.

Como funciona a doação de sangue?

O sangue não chega in natura aos donatários. O material coletado é dividido em hemácias, plaquetas, crioprecipitados e plasma. Desse modo, cada bolsa pode servir a até quatro pessoas. Diversos pacientes podem necessitar de procedimentos de transfusão, entre os quais estão aqueles que passam por tratamento oncológico, terapia renal e os que foram submetidos a transplantes.

Os voluntários precisam ter idade entre 16 e 69 anos, peso superior a 50 kg e boa saúde. Doenças transmissíveis impedem o procedimento. As doações à Fundação Hemominas podem ser feitas em 37 municípios de Minas Gerais, em hemocentros, hemonúcleos, unidades de coleta e transfusão e postos avançados de coleta externa (Paces), estes últimos em parceria com prefeituras.

sangue

