Doação de sangue: mitos e verdades sobre esse ato que salva vidas

Este sábado (14/6) será Dia Mundial do Doador de Sangue. Atualmente no Brasil, cerca de 3,2 milhões de pessoas necessitam de transfusões sanguíneas todos os anos, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Esse número alerta que apenas 1,6% da população brasileira – 14 em cada mil habitantes – doa sangue regularmente. Apesar do número ter subido após o período mais crítico da pandemia, continua abaixo dos 2% ideais definidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS).

Segundo estudo global sobre Doação de Sangue e Plasma realizado pela AbbottV, do total de brasileiros entrevistados – 1.052 entre homens e mulheres de 16 a 54 anos de todas as regiões –, 19% afirmaram ser doadores regulares (que doam, pelo menos, 1 vez ao ano). O perfil desse tipo de doador no Brasil é de homens entre 25 e 34 anos, de classe social média a alta, com ensino superior, casados e com renda fixa. Doadores não regulares (consideradas pessoas que doaram pelo menos uma vez na vida) correspondem a 13% dos ouvidos na pesquisa.

Doar sangue é simples, rápido e totalmente seguro. Não há riscos de contaminação ou infecção, pois nenhum material é reutilizado e todo doador passa por uma consulta prévia, onde são avaliadas as condições gerais de saúde. Homens podem doar até quatro vezes ao ano, enquanto as mulheres podem fazer até três doações anuais. “A reposição dos estoques de ferro é mais demorada nas mulheres por conta das perdas durante os ciclos menstruais”, explica Guillermo Orjuela, diretor médico da Divisão de Medicina Transfusional da Abbott para América Latina e Canadá.

Para doar, é necessário preencher alguns requisitos básicos, tais como ter entre 16 e 69 anos e mais de 50 kg. Menores de 18 anos precisam apresentar um consentimento formal dos responsáveis. É preciso estar bem alimentado e descansado, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, e ter evitado alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação. Pessoas com mais de 60 anos só podem se voluntariar se já tiverem doado sangue anteriormente.

Ainda tem dúvidas? Confira alguns mitos e verdades que envolvem a doação de sangue e prepare-se para doar sem medo.

"Doar sangue pode deixá-lo doente"

A saúde dos doadores de sangue não está em risco. Visando o bem-estar do doador, médicos recomendam descanso por um dia e hidratação após a doação. Tais recomendações não significam que o doador estará menos saudável. O volume sanguíneo volta ao normal em 48 horas e, em até oito semanas, o corpo substituirá todos os glóbulos vermelhos perdidos.

"Se alguém está tomando medicação, não pode doar sangue"

Quem toma anticoagulante, medicamentos antiplaquetários (diluidores de sangue) e faz alguns tipos de tratamento de acne, realmente não deve doar sangue temporariamente. Por isso, antes de realizar a doação, é preciso falar com um médico para verificar se os medicamentos afetam a elegibilidade para ser um doador.

"Não pode doar sangue com pressão alta, colesterol alto ou tomando antibióticos"

Desde que a pessoa tenha pressão arterial sistólica inferior a 180 milímetros de mercúrio (mm Hg) e pressão arterial diastólica inferior a 100 mm Hg, ela pode doar sangue. Em relação ao colesterol, nem sempre níveis altos de colesterol no sangue, ou remédios que o reduzem, desqualificam alguém de doar sangue. Quanto a antibióticos ou outros medicamentos, desde que a pessoa não apresente infecção bacteriana, viral ou fúngica, pode se voluntariar para ser um doador tranquilamente. No próprio hemocentro é possível verificar se o remédio que você está tomando está na lista de suspensão temporária.

"Quem realizou procedimento endoscópico recente não pode doar sangue"

Em casos de procedimento endoscópico, incluindo cirurgias laparoscópicas, é preciso cumprir um intervalo de seis meses sem realizar uma doação de sangue.

"Não posso doar se já viajei"

Dependendo do destino e quando a viagem ocorreu, você pode ficar sem doar sangue por até um ano. Viajar para países com surtos ativos de malária, zika ou ebola é um risco e será avaliado detalhadamente pelo enfermeiro ou técnico, facilitando seu registro de doações.

Mas como é feita a doação? Para esclarecer suas dúvidas, veja abaixo o passo a passo de uma doação, desde o momento que você agenda a data até o fim da coleta:

Preparação



Esteja bem alimentado e descansado no dia da coleta



Separe um livro, música ou algo para assistir para lhe fazer companhia enquanto espera



Check-in

5 a 30 minutos



Leve um documento com foto para cadastro (nome completo e endereço também são solicitados)



Triagem



Verificação de tipagem



Doação

10 a 60 minutos



Você será levado até a área de doação



Alguém da equipe médica irá atendê-lo e pedir para escolher o braço para realizar a doação



A equipe médica irá esterilizar os aparelhos, aplicar o torniquete e preparar o recipiente que receberá a doação de sangue



De maneira simples e rápida, aplicam a agulha



Os bancos de sangue fornecem cobertores, bola de compressão e almofadas para deixar o doador o mais confortável possível



Após o término da coleta, a agulha é retirada e, se necessário, é colocado um algodão para estancar o pouco de sangue que tiver



Recuperação

10 a 30 minutos



Aguarde de 10 a 15 minutos para se certificar de que está bem



Bancos de coleta de sangue também oferecem uma alimentação leve



Lembre-se de se manter alimentado e descansado pelas próximas horas

