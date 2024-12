Em 2024, o Brasil registrou um aumento significativo no número de doadores de medula óssea

Até este sábado (21/12), o Brasil promove a Semana de Mobilização Nacional para a Doação de Medula Óssea, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância desse ato de solidariedade que pode salvar vidas. Em 2024, o Brasil registrou um aumento significativo no número de doadores.





No primeiro semestre, foram 16 mil novos cadastros, sendo mil deles provenientes de Minas Gerais. O estado passou de 8.111 doadores em 2023 para 9.072 no primeiro semestre deste ano, um crescimento de cerca de 11%.





“Ser doador de medula óssea é um ato de amor e esperança. Infelizmente, muitas pessoas ainda desconhecem a simplicidade do processo e a possibilidade de transformar vidas com esse gesto. Com a Semana de Mobilização Nacional, esperamos não apenas aumentar o número de doadores, mas também desmistificar a doação e inspirar mais brasileiros a fazerem parte dessa rede de solidariedade que salva vidas”, destaca o médico hematologista e especialista em transplante de medula óssea, Guilherme Muzzi.





No Brasil, a doação de medula óssea é intermediada pelo Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME), do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Reconhecido como o terceiro maior banco de doadores do mundo, o REDOME conta com mais de 5,7 milhões de pessoas cadastradas ao longo de 30 anos.

Além de beneficiar pacientes brasileiros, o registro possibilita que doações sejam feitas internacionalmente, ampliando as chances de compatibilidade e tratamento para pacientes de diferentes países. Segundo dados do REDOME, cerca de 650 pessoas aguardam por um doador de medula óssea não aparentado no Brasil.





Guilherme Muzzi explica que para ser um doador basta ter entre 18 e 35 anos, estar em boas condições de saúde e procurar um hemocentro para realizar o cadastro. “O processo é rápido, seguro e envolve apenas a coleta de uma amostra de sangue para análise. Em caso de compatibilidade com um paciente, o procedimento de doação é simples e pode salvar uma vida”, completa.







Para se cadastrar como doador de medula óssea, procure o hemocentro mais próximo e leve documento de identidade com foto. Mais informações estão disponíveis no site do REDOME: https://redome.inca.gov.br.

