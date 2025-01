Os adesivos para acne, também conhecidos como adesivos secativos para espinhas, são produtos recomendados para casos de espinhas superficiais inflamadas e contam com ativos que evitam infecções e aceleram a cicatrização da região lesionada. Essa tecnologia não pode ser considerada um tratamento, por tratar somente casos superficiais.

“Os adesivos secantes para espinhas devem ser considerados mais como uma solução adjuvante do que como um tratamento primário para a acne. Eles são eficazes no manejo de lesões inflamatórias isoladas, ajudando a acelerar a recuperação da pele e a minimizar a aparência de espinhas”, diz a a médica e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Lilian Brasileiro.

“Eles não são considerados tratamentos de acne porque o efeito deles é apenas localizado e fugaz”, pondera a dermatologista e sócia efetiva da SBD, Mônica Aribi. “Ou seja, eles não abordam as causas subjacentes da acne, como alterações hormonais, excesso de produção de sebo ou obstrução dos folículos pilosos. Embora sejam uma ferramenta útil para aliviar sintomas e prevenir complicações, um tratamento abrangente para a acne geralmente requer uma combinação de abordagens terapêuticas, incluindo cuidados tópicos e sistêmicos conforme necessário”, complementa Lilian.





Segundo a dermatologista e membro da SBD, Claudia Marçal, os adesivos atuam provocando um processo de cauterização da pele. “A grande maioria possui em sua formulação o ácido salicílico em concentrações que variam de 0,5 a 2%. Muitos pacientes não devem fazer uso deles porque o ácido salicílico é um pouco irritativo para algumas peles mais sensíveis, reativas ou com tendência a dermatites, como por exemplo a dermatite atópica e a dermatite seborreica”, afirma a dermatologista.

“Esse processo de cauterização ocorre em função do ácido salicílico ser um beta-hidroxiácido e possuir propriedade queratolítica, ou seja, de remoção de estrato córneo”, complementa. Lilian Brasileiro lembra que “o adesivo também protege a área de contaminação externa e evita a manipulação direta, que pode causar irritação adicional ou cicatrizes.”





Vantagens e desvantagens

Em relação aos pontos positivos desse recurso, Lilian Brasileiro destaca a eficácia dos componentes dos adesivos. “Eles são formulados para tratar espinhas localizadas, contendo ativos como ácido salicílico, enxofre ou peróxido de benzoíla, que ajudam a reduzir a inflamação, a eliminar bactérias na região da espinha, a desobstruir os poros e, também, a controlar a produção de sebo, mantendo a área afetada menos oleosa.” Essa aplicação localizada permite um alívio rápido dos sintomas, como vermelhidão e inchaço.

“As vantagens são a entrega do ácido salicílico mais rapidamente e mais profundamente, causando então uma melhora da pústula mais rápida”, explica Mônica Aribi. Por outro lado, eles podem ter efeitos adversos, como o ressecamento. “As desvantagens incluem causar irritabilidade no local, ser muito agressivo e poder ferir a região”, diz.

De acordo com Lilian Brasileiro, além disso, os adesivos não são suficientes para casos de acne severa ou recorrente, que necessitam de outros tratamentos. “Em geral, esses produtos são seguros para a maioria das pessoas, mas é recomendável evitar o uso em áreas com pele extremamente irritada, feridas abertas ou condições dermatológicas que possam ser exacerbadas pelo adesivo. É aconselhável realizar um teste de compatibilidade para garantir que não haja reações adversas”.





Tempo de ação

Já Claudia Marçal destaca a necessidade de atenção no tempo de ação dos adesivos, especialmente em possíveis casos alérgicos. “O ideal é deixá-lo agir por 12 horas e não menos do que um período de oito horas. Caso a pele seja muito sensível, nós podemos reduzir esse tempo para um período de quatro a seis horas, porém, talvez haja uma perda da efetividade”, pondera.

O período de aplicação do adesivo também pode oferecer variações nos resultados. “A aplicação noturna é vantajosa porque permite que o adesivo permaneça em contato com a pele por várias horas sem interrupções, potencializando seus efeitos. O período prolongado de contato ajuda a reduzir a inflamação, absorver o exsudato (fluido proveniente de uma lesão) da espinha e acelerar o processo de cicatrização. Além disso, dormir com o adesivo reduz a exposição a fatores externos que podem comprometer sua eficácia e oferece um tratamento contínuo para a lesão”, recomenda Lilian Brasileiro.





Adesivos hidrocolóides

Os hidrocolóides formam outro grupo de adesivos com funcionamento parecido. “O adesivo hidrocolóide serve para absorver as secreções formadas por lesões inflamatórias, não somente acne, mas também para cicatrizes”, relata Monica Aribi. Ou seja, por se tratar de uma ferramenta focada em feridas mais profundas, esses adesivos podem possuir compostos diferentes.

“Os hidrocolóides são adesivos que auxiliam no processo de cicatrização, fazendo um processo de absorção de secreções que estão presentes na pele. Podem ser usados sobre feridas, áreas exsudativas e áreas que precisem de uma proteção, visto que muitas vezes a pele está sem a integridade da função barreira”, afirma Claudia Marçal.

Lilian Brasileiro lista as diferenças entre as duas tecnologias. “A principal diferença entre os adesivos hidrocolóides e os adesivos secantes para espinhas é que os últimos contêm ingredientes ativos direcionados especificamente para o tratamento da acne, como ácido salicílico, peróxido de benzoíla ou enxofre. Esses ingredientes não só ajudam a secar a espinha, mas também a tratar a inflamação e a obstrução dos poros. Por outro lado, os adesivos hidrocolóides são mais voltados para a proteção e a absorção de fluidos, criando um ambiente favorável para a cicatrização, mas podem não abordar diretamente a acne com a mesma eficácia dos adesivos secantes, que contêm ingredientes terapêuticos”.

