Doação de sangue em MG: onde ir e como os estoques estão hoje

Neste 25 de novembro, o Brasil celebra o Dia Nacional do Doador de Sangue, uma data que evidencia a necessidade constante de manter os estoques dos hemocentros em dia. Em Minas Gerais, a situação inspira atenção, com a Fundação Hemominas reforçando o chamado para que a população ajude a salvar vidas com este gesto simples e solidário. Com a chegada do final do ano devido ao aumento de acidentes de trânsito e maior demanda por cirurgias de pacientes que esperavam pelo período de férias , o número de doadores diminui.

A doação é fundamental para atender pacientes em cirurgias, pessoas em tratamento contra o câncer, vítimas de acidentes e portadores de doenças hematológicas. Um único ato pode beneficiar até quatro pessoas, fazendo a diferença entre a vida e a morte para muitas famílias.

Em 2024, o Hemocentro de Belo Horizonte recebeu quase 70 mil candidatos à doação de sangue. Este ano, até outubro, já foram cerca de 60 mil comparecimentos nas unidades gerenciadas pelo Hemocentro (Posto de Coleta Estação BH, PACE Nova Lima e PACE Itabira).

Em celebração a esse dia a a Fundação Hemominas promove uma homenagem a todos que fazem da solidariedade uma forma de salvar vidas. A comemoração acontece desde 1991 e, a partir de 2007, iniciou-se o ciclo itinerante do evento com o objetivo de valorizar o trabalho e os doadores de todas as unidades de coleta de sangue no estado.

Os doadores fidelizados recebem diplomas de acordo com as categorias, que se referem ao número de doações completadas até junho deste ano. Durante a homenagem são convidados doadores das categorias OURO (entre 35 a 49 doações), DIAMANTE (entre 50 e 74 doações) e DIAMANTE LILÁS (entre 75 a 99 doações).

Como estão os estoques?

A Fundação Hemominas reforça periodicamente a necessidade de manter os estoques em níveis adequados. A atenção é especial para os tipos sanguíneos O negativo e O positivo, que são universalmente demandados. O tipo O negativo é o doador universal, essencial em emergências, enquanto o O positivo, por ser o mais comum na população, tem alta e contínua demanda.

Nesta terça (25/11), o O positivo está em nível crítico, ou seja, precisando de doadores com urgência. O negativo, A positivo, A negativo, B positivo e B negativo estão em nível de alerta, precisando de doadores ainda nesta semana.

Quem pode doar sangue?

Para se tornar um doador, é preciso atender a alguns requisitos básicos que garantem a segurança tanto de quem doa quanto de quem recebe o sangue. O processo é simples e rápido. Veja os principais critérios:

Entre os critérios básicos, destacam-se:

· Estar em boas condições de saúde;

· Ter entre 16 e 69 anos de idade. Jovens de 16 e 17 anos podem doar, acompanhados pelo responsável legal ou portando autorização disponível no link: Doação 16 e 17 anos A partir de 61 anos, o candidato à doação precisa comprovar a realização de, pelo menos, uma doação anterior.

· Pesar mais de 50 kg;

· Estar bem descansado no momento da doação;

· Estar alimentado - após almoço, jantar ou refeições mais gordurosas, deve-se aguardar três horas para efetuar a doação;

· Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

· Não ter sido exposto a situação de risco para doenças transmissíveis pelo sangue;

· Não ter tido hepatite após os 11 anos;

· Apresentar documento de identificação oficial e original, com foto, CPF, filiação e assinatura.

Onde doar em Minas Gerais?

A Fundação Hemominas possui unidades de coleta em diversas cidades do estado, como Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Pouso Alegre, entre outras. Para evitar filas e garantir um atendimento mais ágil, o agendamento é fundamental.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O agendamento pode ser feito de forma prática pelo aplicativo MG App Cidadão ou diretamente no site oficial da Hemominas. É altamente recomendável consultar o portal da fundação antes de sair de casa para verificar os endereços, horários de funcionamento e, principalmente, a situação atualizada dos estoques e as necessidades mais urgentes de cada tipo sanguíneo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria