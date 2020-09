Governador convoca população mineira a doar sangue

Para garantir a segurança, o Hemominas intensificou os procedimentos de limpeza e prevenção durante a pandemia de COVID-19 (foto: Adair Gomez/Hemominas)

AMBIENTE SEGURO

“Vidas podem ser perdidas em nosso estado por.” O alerta em forma deé do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que aproveitou oprolongado para convocar a população mineira a fazer uma atividade que é tão essencial quanto urgente para: doar sangue.Os estoques de grupos sanguíneos comojá registram queda de mais de 40%. “É totalmente seguro fazer a doação nas unidades da Fundação. Precisamos ajudar a repor o seu estoque”, ressalta o governador.Em um ano com demanda atipicamente alta desde os primeiros meses, manter o volume dode bolsas de sangue tem sido um desafio. Primeiro vieram as fortes chuvas, em fevereiro, que arrasaram diversas regiões da capital e fizeram várias vítimas. Em seguida, o feriado prolongado do carnaval, que é um período em que se registram muitosLogo depois, a pandemia do novo coronavírus, que impôs uma sobrecarga no sistema de saúde. “A pandemia passou a refletir diretamente nos estoques de sangue, fundamentais para atendimento às demandas diárias dos estabelecimentos de saúde, bem como dos pacientes assistidos pelo Hemominas em seus ambulatórios”, explicou Viviane Guerra, gerente de Captação e Cadastro de Doadores da Fundação Hemominas.Além da alta demanda, o isolamento social tem contribuído para agravar ainda mais o quadro desanguínea no Hemominas. Segundo Viviane Guerra, as restrições de circulação e o avanço rápido da doença geraram muita ansiedade e medo na população, e isso vem impactando node doadores.Quem quiser praticar um gesto deno feriado pode ficar tranquilo quanto à segurança para fazer a doação de sangue. Viviane garante que as unidades de captação são ambientes que seguem à risca ase distanciamento.Segundo Viviane Guerra, a fundação intensificou os procedimentos de limpeza e prevenção, como a obrigatoriedade do uso de máscaras e o álcool em gel (70%) nas mãos, seja do doador ou qualquer pessoa que entrar nas unidades.“Além disso, as salas de espera, como as de coleta do sangue, foram reorganizadas de forma a garantir um distanciamento mínimo de 1 metro entre os doadores”, acrescenta.Para evitar aglomerações e para que a doação de sangue ocorra de forma segura, os interessados devem agendar o horário e a data para doação pela internet ou pelo aplicativo MGapp-Cidadão.É importante lembrar que, caso não possa comparecer no dia do, deve ser feito o cancelamento para o horário para outro candidato.