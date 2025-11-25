Como descobrir se um diploma universitário é falso em poucos passos

O recente caso do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, que confessou o homicídio do gari Laudemir Fernandes , de 44 anos, morto com um tiro enquanto trabalhava no Bairro Vista Alegre, Região Oeste de Belo Horizonte (MG). Acendeu um alerta sobre a validação de credenciais acadêmicas, o empresário exibia em seu currículo formações acadêmicas desmentidas por instituições como Harvard, USP, PUC-Rio e ESPM.





Felizmente, verificar a autenticidade de um certificado universitário é um processo mais simples do que parece e pode ser feito por qualquer pessoa com acesso à internet. O caminho mais seguro para confirmar a validade de um diploma é o contato direto com a instituição de ensino que o emitiu. A maioria das universidades possui uma secretaria de registros acadêmicos responsável por manter o histórico dos alunos.

Geralmente, basta informar o nome completo, período de formação e, em alguns casos, o CPF do titular do diploma para que a instituição confirme se aquela pessoa realmente concluiu o curso informado. Essa consulta pode ser feita por telefone, e-mail ou, em alguns casos, por meio de um formulário online no site da própria faculdade. A resposta costuma ser rápida e é a prova definitiva sobre a formação de alguém.

Como verificar um diploma pela internet

Para uma checagem mais rápida, muitas universidades modernas oferecem sistemas de validação digital. Diplomas e certificados mais recentes costumam ter um código de verificação ou QR Code impresso. Ao acessar o portal da instituição e inserir esse código, é possível confirmar a autenticidade do documento instantaneamente, sem precisar falar com um atendente.

Polícia Civil desmantela esquema de venda de diplomas falsos no Norte de Minas

Outra camada de verificação, focada na legitimidade do curso e da instituição, envolve o Ministério da Educação (MEC). Embora o órgão não mantenha um banco de dados com os nomes dos formados, seu portal oficial, o e-MEC, é essencial para consultar se a instituição de ensino superior e o curso específico são reconhecidos e autorizados pelo MEC. Sem esse reconhecimento, um diploma não tem validade em território nacional.

Para diplomas emitidos por instituições estrangeiras, a validação no Brasil passa pela Plataforma Carolina Bori. O sistema, gerenciado pelo MEC, centraliza os pedidos de revalidação e reconhecimento, garantindo que certificados estrangeiros atendam aos padrões educacionais brasileiros para terem validade legal no país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sinais de alerta em um documento físico ou digital também devem ser observados. Erros de português, logotipos com baixa qualidade, fontes diferentes do padrão da universidade e assinaturas digitalizadas de forma grosseira são fortes indícios de fraude. A ausência de selos, carimbos ou registros oficiais também levanta suspeitas imediatas sobre a procedência do certificado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria