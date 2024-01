Um homem, de 49 anos, foi preso suspeito de falsificação e uso de documento falso em Araxá, Alto Paranaíba. Ele é investigado pela Polícia Civil e foi localizado em Goiânia, estado de Goiás, nessa segunda-feira (29/1), depois de ser intimado e não comparecer para prestar esclarecimentos.

As investigações começaram no início deste mês, quando uma instituição de ensino em Araxá descobriu que o homem teria apresentado documentos acadêmicos falsos ao ser contratado para uma função de direção.

Após constatado que os diplomas de graduação, pós-graduação, mestrado e outros cursos apresentados pelo suspeito eram falsos, ele foi desligado da instituição.

No curso das apurações, a PCMG cumpriu mandado de busca e apreensão, sendo encontrados documentos e diplomas falsos do alvo, cuja ilegitimidade foi comprovada em contato com as instituições de ensino que supostamente os teria expedido.

Ainda segundo a Polícia Civil, a investigação mostrou que o suspeito já praticou delitos de falsidade e uso de documento falso em instituições de ensino de outros estados e sempre deixava o local para evitar as consequências do processo criminal.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional mineiro e ouvido oportunamente na Delegacia de Polícia Civil em Araxá. O inquérito policial foi relatado à Justiça.