Postes da Cemig com muitos fios enrolados e desorganizados na Rua Grão Mogol, no Bairro Sion, em BH, em abril de 2022

A Justiça julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade movida pelo prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), contra seis artigos das leis 11.392/2022 e 8.616/2003, respectivamente.

Proposto pelo vereador Braulio Lara (Novo), o dispositivo legal tem por finalidade colocar fim aos cabos entrelaçados nos postes ou caídos nas calçadas da capital mineira. O chefe do Executivo municipal, porém, entendeu que a medida, aprovada pela Câmara em 2022, seria de competência privativa da União e impetrou pedido de concessão de medida cautelar.



O acórdão negando o pedido de Fuad foi publicado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) nesta segunda-feira (29/1). Em síntese, o prefeito alegou que a Lei Municipal nº 11.392/2022, originada de Projeto de Lei de autoria do vereador, acrescentou os artigos 43-C, 43-D, 43-E e 43-F à Lei n° 8.616/03, que contém o Código de Posturas do Município de Belo Horizonte. Os referidos dispositivos impõem a obrigação de os responsáveis pela prestação de serviços de telecomunicação e de energia elétrica removerem as fiações e os equipamentos excedentes, inutilizados ou sem uso.



Entre outras considerações, a ação direta de inconstitucionalidade apontou para a “usurpação da competência privativa da União para legislar sobre energia e telecomunicações”. Além disso, o documento fala em violação ao princípio da separação dos poderes e argumenta que, na verdade, o que há é uma “incompetência legislativa municipal por ausência de interesse predominantemente local”.



O desembargador e relator Armando Freire inicia destacando que, de fato, as normas constitucionais definem que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicação e radiodifusão. Porém, conforme pontua, há na jurisprudência situações em que leis estaduais ou municipais visem, mesmo que de forma sutil, regulamentar questões que envolvam matéria de competência privativa da entidade federativa.

"Considerando esse contexto, certo é que o atuar da municipalidade não é irrestrito, devendo estrita observância aos limites legais definidos nas constituições Federal e Estadual. Em caso de desatenção às normas constitucionais, o agir da municipalidade será inconstitucional, devendo como tal ser proclamado. E, neste caso, tenho que as normas contestadas não se limitam ao interesse local e à promoção do ordenamento territorial urbano", considerou Freire.



Com isso, a norma que estava suspensa por liminar judicial, volta a vigorar. Logo, as empresas terão prazo de 180 dias para adequação à legislação. O descumprimento constitui infração grave e está sujeito à aplicação de multa diária.