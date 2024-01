Estrutura desabou no exato momento em que a mulher passava pela Rua General Osório

Uma mulher de 54 anos ficou ferida nesta segunda-feira (29/1), em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, depois de ser atingida por uma marquise.



A estrutura desabou no exato momento em que a mulher passava pela Rua General Osório, no início da tarde. No local, ela foi atendida inicialmente por um bombeiro que estava de folga.

O militar, então, acionou a viatura, que foi ao local do acidente. A vítima foi conduzida para a Santa Casa de Misericórdia com suspeita traumatismo cranioencefálico. Não há informações sobre o estado de saúde dela.