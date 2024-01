Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar em Ipatinga, no Vale do Aço

Uma mulher de 39 anos foi morta na madrugada desta segunda-feira (29/1) com um tiro em Ipatinga, no Vale do Aço. O corpo de Aparecida Francisco Xavier foi encontrado pela Polícia Militar na cama de sua residência no Bairro Iguaçu. Ao lado dela estava o filho, de 3 anos, que dormia quando os militares chegaram ao local.



De acordo com o registro da ocorrência, Aparecida havia discutido com um vizinho, chamado Sérgio, de 26 anos, ao efetuar a cobrança de uma dívida de R$ 200. Ele havia solicitado o empréstimo da quantia há cerca de dois meses e ficou irritado ao ser cobrado. Ele discutiu com a mulher e a agrediu.



Com isso, alguns moradores e o filho de Aparecida, um jovem de 20 anos, revidaram e o espancaram. Por fim, um dos vizinhos atirou diversas vezes contra o agressor da mulher, que estava na calçada, em frente da própria casa, e veio a óbito. O crime aconteceu no último domingo (28/1).



Leia também: Vídeo mostra momento em que feirante atira e mata motorista em Uberlândia

A suspeita inicial da polícia é de que o assassinato de Aparecida tenha ocorrido em represália à morte do vizinho que a agrediu. Uma das suspeitas é a namorada do homem morto a tiros não foi mais vista depois que o companheiro foi executado.