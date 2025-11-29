Alerta de chuva intensa para quase um quarto do estado de Minas Gerais

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Quase um quarto dos municípios de Minas Gerais está sob alerta de perigo potencial para chuvas intensas emitido na manhã deste sábado (29/11) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso de chuvas intensas com grau de severidade Perigo Potencial é o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas. O comunicado abrange 204 municípios mineiros, o que representa cerca de 23,9% do total de cidades do estado, integrando a lista de 1.266 localidades brasileiras sob observação.

Em Belo Horizonte a Defesa Civil municipal emitiu alerta para a possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até às 8 horas de domingo (30/11).

O período de atenção para as chuvas intensas em Minas Gerais tem início marcado para as 10h30 deste sábado, estendendo-se até às 10h de amanhã. Os riscos são de precipitação entre 20 e 30 mm/h ou acumulado de até 50 mm/dia, acompanhada de ventos com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h.

É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos pontuais e descargas elétricas.

Quais as regiões atingidas?

O fenômeno atinge cinco importantes áreas de Minas Gerais listadas entre as afetadas no país. O aviso engloba o Vale do Rio Doce, o Vale do Mucuri, o Norte de Minas, o Jequitinhonha e o Noroeste do estado, além de chegar ao leste goiano e Distrito Federal.

O alerta também inclui diversas áreas do Nordeste e Norte do Brasil, como Maranhão, Piauí, Bahia e Pará.

Diante do cenário, o Inmet reforça as instruções de segurança para a população. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois existe um leve risco de queda e de descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

É crucial também evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a instabilidade. Para emergências ou situações de risco, deve-se buscar mais informações ou apoio imediato junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Alerta e medidas de prevenção

Regiões atingidas: Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Jequitinhonha e Noroeste de Minas

Volume de chuva: entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia

Velocidade dos ventos: rajadas previstas de 40 a 60 km/h

Veículos: evitar estacionar próximo a torres de transmissão e placas de propaganda

Abrigo seguro: não permanecer debaixo de árvores devido ao risco de raios e quedas de galhos

Eletrônicos: evitar o uso de aparelhos conectados à tomada durante a tempestade

Telefones de emergência: Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193)

Confira a lista de municípios mineiros sob alerta

Água Boa

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Aimorés

Almenara

Alpercata

Alvarenga

Angelândia

Araçuaí

Aricanduva

Arinos

Ataléia

Bandeira

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bocaiúva

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasília de Minas

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira de Pajeú

Campanário

Campo Azul

Capelinha

Capitão Andrade

Capitão Enéas

Caraí

Carbonita

Carlos Chagas

Catuji

Catuti

Central de Minas

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Comercinho

Cônego Marinho

Conselheiro Pena

Coração de Jesus

Coroaci

Coronel Murta

Crisólita

Cristália

Cuparaque

Curral de Dentro

Diamantina

Divino das Laranjeiras

Divisa Alegre

Divisópolis

Engenheiro Caldas

Espinosa

Felisburgo

Formoso

Francisco Badaró

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Galiléia

Gameleiras

Glaucilândia

Goiabeira

Governador Valadares

Grão Mogol

Guaraciama

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indaiabira

Itabirinha

Itacambira

Itacarambi

Itaipé

Itamarandiba

Itambacuri

Itanhomi

Itaobim

Itinga

Itueta

Jacinto

Jaíba

Jampruca

Janaúba

Januária

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequitaí

Jequitinhonha

Joaíma

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

José Raydan

Juramento

Juvenília

Ladainha

Lagoa dos Patos

Leme do Prado

Lontra

Luislândia

Machacalis

Malacacheta

Mamonas

Manga

Mantena

Marilac

Mata Verde

Mathias Lobato

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Mendes Pimentel

Minas Novas

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Mutum

Nacip Raydan

Nanuque

Natalândia

Ninheira

Nova Belém

Nova Módica

Nova Porteirinha

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Olhos-d'Água

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Pai Pedro

Palmópolis

Patis

Pavão

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Pescador

Pintópolis

Pocrane

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Poté

Resplendor

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rubelita

Rubim

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Fé de Minas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santa Maria do Suaçuí

Santa Rita do Itueto

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São Félix de Minas

São Francisco

São Geraldo do Baixio

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Manteninha

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São José da Safira

São José do Divino

São Romão

São Sebastião do Maranhão

Senador Modestino Gonçalves

Serra dos Aimorés

Serranópolis de Minas

Setubinha

Taiobeiras

Tarumirim

Teófilo Otoni

Tumiritinga

Turmalina

Ubaí

Umburatiba

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Grande do Rio Pardo

Varzelândia

Verdelândia

Veredinha

Virgem da Lapa

Virgolândia

Fonte: Inmet