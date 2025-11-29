Assine
TEMPESTADE E VENTANIA

Alerta de chuva intensa para quase um quarto do estado de Minas Gerais

Aviso de perigo potencial abrange Vale do Rio Doce, Norte e Noroeste de Minas. Previsão aponta acumulado de 50 mm e rajadas de vento até sábado

Mateus Parreiras
29/11/2025 11:46

Clima chuvoso em todos estado é agravado por alerta de chuva intensa nas áreas mais ao norte de Minas Gerais
Clima chuvoso em todos estado é agravado por alerta de chuva intensa nas áreas mais ao norte de Minas Gerais crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Quase um quarto dos municípios de Minas Gerais está sob alerta de perigo potencial para chuvas intensas emitido na manhã deste sábado (29/11) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso de chuvas intensas com grau de severidade Perigo Potencial é o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas. O comunicado abrange 204 municípios mineiros, o que representa cerca de 23,9% do total de cidades do estado, integrando a lista de 1.266 localidades brasileiras sob observação.

Em Belo Horizonte a Defesa Civil municipal emitiu alerta para a possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até às 8 horas de domingo (30/11).

O período de atenção para as chuvas intensas em Minas Gerais tem início marcado para as 10h30 deste sábado, estendendo-se até às 10h de amanhã. Os riscos são de precipitação entre 20 e 30 mm/h ou acumulado de até 50 mm/dia, acompanhada de ventos com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h.

 

É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos pontuais e descargas elétricas.

Quais as regiões atingidas?

O fenômeno atinge cinco importantes áreas de Minas Gerais listadas entre as afetadas no país. O aviso engloba o Vale do Rio Doce, o Vale do Mucuri, o Norte de Minas, o Jequitinhonha e o Noroeste do estado, além de chegar ao leste goiano e Distrito Federal.

O alerta também inclui diversas áreas do Nordeste e Norte do Brasil, como Maranhão, Piauí, Bahia e Pará.

Diante do cenário, o Inmet reforça as instruções de segurança para a população. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois existe um leve risco de queda e de descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

É crucial também evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a instabilidade. Para emergências ou situações de risco, deve-se buscar mais informações ou apoio imediato junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Alerta e medidas de prevenção

  • Regiões atingidas: Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Jequitinhonha e Noroeste de Minas
  • Volume de chuva: entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia
  • Velocidade dos ventos: rajadas previstas de 40 a 60 km/h
  • Veículos: evitar estacionar próximo a torres de transmissão e placas de propaganda
  • Abrigo seguro: não permanecer debaixo de árvores devido ao risco de raios e quedas de galhos
  • Eletrônicos: evitar o uso de aparelhos conectados à tomada durante a tempestade
  • Telefones de emergência: Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193)

Confira a lista de municípios mineiros sob alerta

  • Água Boa
  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Aimorés
  • Almenara
  • Alpercata
  • Alvarenga
  • Angelândia
  • Araçuaí
  • Aricanduva
  • Arinos
  • Ataléia
  • Bandeira
  • Berilo
  • Berizal
  • Bertópolis
  • Bocaiúva
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Botumirim
  • Brasília de Minas
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira de Pajeú
  • Campanário
  • Campo Azul
  • Capelinha
  • Capitão Andrade
  • Capitão Enéas
  • Caraí
  • Carbonita
  • Carlos Chagas
  • Catuji
  • Catuti
  • Central de Minas
  • Chapada do Norte
  • Chapada Gaúcha
  • Claro dos Poções
  • Comercinho
  • Cônego Marinho
  • Conselheiro Pena
  • Coração de Jesus
  • Coroaci
  • Coronel Murta
  • Crisólita
  • Cristália
  • Cuparaque
  • Curral de Dentro
  • Diamantina
  • Divino das Laranjeiras
  • Divisa Alegre
  • Divisópolis
  • Engenheiro Caldas
  • Espinosa
  • Felisburgo
  • Formoso
  • Francisco Badaró
  • Franciscópolis
  • Francisco Sá
  • Frei Gaspar
  • Frei Inocêncio
  • Fronteira dos Vales
  • Fruta de Leite
  • Galiléia
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Goiabeira
  • Governador Valadares
  • Grão Mogol
  • Guaraciama
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Icaraí de Minas
  • Indaiabira
  • Itabirinha
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itaipé
  • Itamarandiba
  • Itambacuri
  • Itanhomi
  • Itaobim
  • Itinga
  • Itueta
  • Jacinto
  • Jaíba
  • Jampruca
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Jenipapo de Minas
  • Jequitaí
  • Jequitinhonha
  • Joaíma
  • Jordânia
  • José Gonçalves de Minas
  • Josenópolis
  • José Raydan
  • Juramento
  • Juvenília
  • Ladainha
  • Lagoa dos Patos
  • Leme do Prado
  • Lontra
  • Luislândia
  • Machacalis
  • Malacacheta
  • Mamonas
  • Manga
  • Mantena
  • Marilac
  • Mata Verde
  • Mathias Lobato
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Medina
  • Mendes Pimentel
  • Minas Novas
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Montalvânia
  • Monte Azul
  • Monte Formoso
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Mutum
  • Nacip Raydan
  • Nanuque
  • Natalândia
  • Ninheira
  • Nova Belém
  • Nova Módica
  • Nova Porteirinha
  • Novo Cruzeiro
  • Novo Oriente de Minas
  • Novorizonte
  • Olhos-d'Água
  • Ouro Verde de Minas
  • Padre Carvalho
  • Padre Paraíso
  • Pai Pedro
  • Palmópolis
  • Patis
  • Pavão
  • Pedra Azul
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pescador
  • Pintópolis
  • Pocrane
  • Ponto Chique
  • Ponto dos Volantes
  • Porteirinha
  • Poté
  • Resplendor
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Rio do Prado
  • Rio Pardo de Minas
  • Rubelita
  • Rubim
  • Salinas
  • Salto da Divisa
  • Santa Cruz de Salinas
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Helena de Minas
  • Santa Maria do Salto
  • Santa Maria do Suaçuí
  • Santa Rita do Itueto
  • Santo Antônio do Jacinto
  • Santo Antônio do Retiro
  • São Félix de Minas
  • São Francisco
  • São Geraldo do Baixio
  • São João da Lagoa
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Manteninha
  • São João do Pacuí
  • São João do Paraíso
  • São José da Safira
  • São José do Divino
  • São Romão
  • São Sebastião do Maranhão
  • Senador Modestino Gonçalves
  • Serra dos Aimorés
  • Serranópolis de Minas
  • Setubinha
  • Taiobeiras
  • Tarumirim
  • Teófilo Otoni
  • Tumiritinga
  • Turmalina
  • Ubaí
  • Umburatiba
  • Unaí
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Varzelândia
  • Verdelândia
  • Veredinha
  • Virgem da Lapa
  • Virgolândia

Fonte: Inmet

