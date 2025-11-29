Alerta de chuva intensa para quase um quarto do estado de Minas Gerais
Aviso de perigo potencial abrange Vale do Rio Doce, Norte e Noroeste de Minas. Previsão aponta acumulado de 50 mm e rajadas de vento até sábado
Quase um quarto dos municípios de Minas Gerais está sob alerta de perigo potencial para chuvas intensas emitido na manhã deste sábado (29/11) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O aviso de chuvas intensas com grau de severidade Perigo Potencial é o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas. O comunicado abrange 204 municípios mineiros, o que representa cerca de 23,9% do total de cidades do estado, integrando a lista de 1.266 localidades brasileiras sob observação.
Em Belo Horizonte a Defesa Civil municipal emitiu alerta para a possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até às 8 horas de domingo (30/11).
O período de atenção para as chuvas intensas em Minas Gerais tem início marcado para as 10h30 deste sábado, estendendo-se até às 10h de amanhã. Os riscos são de precipitação entre 20 e 30 mm/h ou acumulado de até 50 mm/dia, acompanhada de ventos com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h.
É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos pontuais e descargas elétricas.
Quais as regiões atingidas?
O fenômeno atinge cinco importantes áreas de Minas Gerais listadas entre as afetadas no país. O aviso engloba o Vale do Rio Doce, o Vale do Mucuri, o Norte de Minas, o Jequitinhonha e o Noroeste do estado, além de chegar ao leste goiano e Distrito Federal.
O alerta também inclui diversas áreas do Nordeste e Norte do Brasil, como Maranhão, Piauí, Bahia e Pará.
Diante do cenário, o Inmet reforça as instruções de segurança para a população. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois existe um leve risco de queda e de descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.
É crucial também evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a instabilidade. Para emergências ou situações de risco, deve-se buscar mais informações ou apoio imediato junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Alerta e medidas de prevenção
- Regiões atingidas: Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Jequitinhonha e Noroeste de Minas
- Volume de chuva: entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia
- Velocidade dos ventos: rajadas previstas de 40 a 60 km/h
- Veículos: evitar estacionar próximo a torres de transmissão e placas de propaganda
- Abrigo seguro: não permanecer debaixo de árvores devido ao risco de raios e quedas de galhos
- Eletrônicos: evitar o uso de aparelhos conectados à tomada durante a tempestade
- Telefones de emergência: Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193)
Confira a lista de municípios mineiros sob alerta
Fonte: Inmet