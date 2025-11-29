MG: filhote de gato cinzento quase submerso é resgatado em rede de drenagem
Pequeno felino curioso acabou entrando pela tubulação de águas pluviais e ficando preso. Bombeiros precisaram elaborar operação para remover o animal
Um miado de socorro que veio de uma tubulação revelou o desespero e trouxe ajuda a um filhote de gato cinzento preso junto à água da chuva em uma drenagem doméstica na noite desta sexta-feira (28/11) em Oliveira, no Centro-Oeste de Minas.
O animal doméstico acabou entrando e ficando entalado, quase submerso, em uma tubulação de drenagem da água das chuvas.
Por volta das 20h, uma guarnição do Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado de emergência em uma residência na zona urbana de Oliveira.
A equipe de resgate chegou ao endereço e realizou uma análise primária da situação, constatando que o animal havia avançado para um ponto profundo da rede hidráulica.
A configuração do encanamento e o diâmetro reduzido impediam que o felino retornasse ou fosse alcançado por métodos manuais simples, exigindo uma intervenção mais técnica.
Como resgataram o gatinho?
Diante da impossibilidade de atrair o animal para a saída, os militares optaram por uma abordagem intrusiva para acessar a via pluvial.
Utilizando ferramentas de corte e quebra, a guarnição abriu a estrutura em um ponto calculado para interceptar o local exato onde o filhote estava confinado, agindo com cautela para não ferir o animal durante o resgate com os detritos ou com a ação dos instrumentos.
A operação exigiu precisão dos militares para expor a tubulação sem causar colapso no entorno. “Para garantir a retirada segura do filhote, foi necessário realizar o corte do cano, possibilitando o acesso ao ponto onde ele se encontrava”, informou o CBMMG.
Após a abertura da passagem, o gato foi retirado do interior do cano em segurança. A equipe avaliou as condições físicas do animal, que não apresentava ferimentos aparentes, e o entregou imediatamente aos moradores da residência, que assumiram a responsabilidade pela tutela e cuidados posteriores do felino.
Para evitar novos acidentes, recomenda-se a manutenção preventiva de ralos e calhas. O bloqueio físico dessas entradas é a medida mais eficaz para impedir que animais curiosos, especialmente filhotes, acessem a rede pluvial, o que pode resultar em operações complexas de salvamento e danos materiais aos imóveis.
Prevenção e segurança com pets
- Telas de proteção: essenciais em ralos, saídas de calhas e canos expostos para evitar a entrada de animais
- Monitoramento de filhotes: manter atenção redobrada com animais recém-nascidos que buscam esconderijos estreitos
- Sinais de alerta: ruídos vindos de paredes ou pisos podem indicar animais presos ou em apuros, mantenha sempre a calma
- Acionamento correto: ligar para o 193 (Bombeiros) imediatamente ao constatar que o animal não consegue sair sozinho
- Evitar resgates caseiros: o uso de ferramentas sem técnica adequada pode ferir o animal ou danificar a estrutura do imóvel além do necessário