Cidade mineira cancela show de Maria Gadú: 'censura', diz vereadora

Alessandra Mello e Alexandre Carneiro

A Prefeitura de São João del-Rei, na Região dos Campos das Vertentes, cancelou o show da cantora Maria Gadú depois da reclamação de um vereador da extrema-direita, Luís Felipe Maciel (PRD). Ele queria também o cancelamento do show da Alcione, alegando que as duas "são talentosas, mas com histórico de militância radical em cima do palco".

Os shows, gratuitos, estavam na programação das comemorações pelo aniversário do município, anunciada no começo deste mês pela prefeitura, administrada por Aurélio Suenes (PL). As apresentações ocorreriam entre a próxima sexta-feira (5/12) e domingo (7/12). Porém, anteontem, a administração do município anunciou o cancelamento.

A vereadora do PT de São João del-Rei, Cassi Pinheiro, classificou o cancelamento do show da cantora Maria Gadú como "censura". Segundo ela, a Lei Prata da Casa, que garante que 20% dos artistas contratados pela prefeitura sejam da cidade, é muito importante, mas assegura que nunca foi cumprida. Essa norma foi usada pela prefeitura para justificar o cancelamento do show de Gadú.

A parlamentar disse ainda que pediu informações à prefeitura sobre a existência de multa no contrato com Maria Gadú, cujo show foi anunciado oficialmente pela administração municipal antes de ser cancelado, mas não obteve resposta. "Cultura não é só o que a direita acha aceitável. É preciso respeitar as manifestações culturais e o pensamento divergente. O que aconteceu foi censura e preconceito", afirma.

Apesar da pressão do vereador do PRD pelo cancelamento dos shows das duas cantoras, a apresentação de Alcione foi mantida. Pela contratação da musicista, o município de São João del-Rei pagou o valor de R$ 290 mil. Porém, o contrato com Maria Gadú não consta no portal da transparência da prefeitura. A programação inclui ainda mais uma atração de fora do município: a paraibana Elba Ramalho.

Cancelamento após postagem

Coincidência ou não, a retirada do show do leque de atrações ocorreu após Maria Gadú causar repercussão nas redes sociais. A cantora expôs - e classificou como "erro" - um romance que teve com a também cantora Luiza Possi, que, por sua vez, fez uma postagem em protesto à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, filiado ao PL, mesmo partido de Aurélio Suenes. Na publicação em questão, a musicista, filha de Zizi Possi, faz referências bíblicas e fala em "injustiça".

Contatada pelo Estado de Minas, a prefeitura de São João del-Rei enviou uma nota: "A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo recebeu um ofício da Câmara Municipal solicitando o fiel cumprimento da Lei Municipal Prata da Casa, que prioriza a contratação de artistas locais. Atendendo a esta diretriz e visando a otimização dos recursos públicos, a administração municipal promoveu ajustes na programação." Porém, o executivo municipal não respondeu se teve que pagar Maria Gadú pela rescisão contratual.

A reportagem também procurou a cantora, mas a assessoria de Maria Gadú se limitou a informar que não se pronunciará sobre o caso.

