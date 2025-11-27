Maria Gadú expõe namoro com Luiza Possi após post polêmico sobre Bolsonaro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Maria Gadú surpreendeu o público ao revelar que viveu um relacionamento com Luiza Possi, após a filha de Zizi criticar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em publicação nas redes sociais. A revelação aconteceu nesta quarta-feira (26/11), quando Gadú comentou um vídeo postado por Luiza no Instagram. O relacionamento entre as duas nunca havia sido tornado público.

No vídeo, Luiza falava sobre fé, injustiça e confiança em Deus, em meio às reações ao cumprimento da pena de Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por cinco crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes determinou que não cabem mais recursos, e o ex-presidente está preso preventivamente desde sábado, após violar a tornozeleira eletrônica.

“É o que me faz não perder a fé diante de tanta injustiça, de tanta maldade, de tantos ímpios no poder”, afirmou Luiza. Na legenda, reforçou a mensagem dizendo acreditar em “livramento”, “dupla honra” e na reconstrução do país “pelo nome de Jesus”.

Nos comentários da publicação, Maria Gadú decidiu expor um relacionamento que, até então, nunca havia sido mencionado publicamente. “Luiza, glória a Deus. Ore por nós, que Ele perdoe. Pelo tempo que passamos juntas, os pecados. As mentiras que contastes dizendo que era mentira, Deus é misericordioso. Se te perdoou, vai me perdoar também. O tempo que namoramos foi um erro, hoje percebi isso com tanta fé. Que o passado nos abandone, Amém”, comentou.

A esposa de Gadú, a artista Ana Paula Popi, também respondeu à postagem — em tom de ironia direcionado à mensagem religiosa de Luiza. “Maria, socorro, rogai por nós. Que nos afaste desse mal profundo que assola essas cabeças preconceituosas. Que esse Deus misericordioso entenda de uma vez por todas que temos direito de existir na maravilhosidade de pluralidade que ele criou. Arrasou, Ma!”, escreveu.

Maria Gadú é casada desde 2021 com Ana Paula Popi, com quem tem uma filha de 2 anos, Alice. Já Luiza Possi é casada desde 2017 com o diretor de TV Cris Gomes, com quem tem dois filhos, Lucca, 6, e Matteo, 4.

Até agora, Luiza não comentou a revelação de Gadú.