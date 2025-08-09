Jennifer Aniston faz rara aparição pública com novo namorado em Nova York
Casal foi flagrado pelos fotógrafos quando deixava um hotel na cidade.
Jennifer Aniston, de 56 anos, foi fotografada ao lado do coach e hipnoterapeuta Jim Curtis, de 49, em Nova York, Estados Unidos, numa rara aparição pública do casal. Os dois deixavam um hotel na cidade quando foram flagrados pelos fotógrafos, reforçando a imagem de discrição que têm mantido desde que começaram a ser vistos juntos.
Este é o primeiro relacionamento assumido pela atriz desde o fim do casamento com Justin Theroux, em 2018. A ligação com Jim Curtis veio a público apenas em junho, quando eles foram fotografados em Santa Mônica, na Califórnia.
Pouco depois, eles embarcaram para uma temporada em Maiorca, na Espanha, acompanhados de Courtney Cox e outros amigos próximos. Apesar da convivência com celebridades, o casal tem evitado aparições em eventos e tapetes vermelhos.
Na semana anterior ao registro mais recente, Jennifer e Jim foram vistos saindo de um jantar no West Village. O encontro foi em clima descontraído e contou com a presença de Jason Bateman e sua esposa, Amanda Anka, em um típico "double date".
Jim Curtis, além de sua atuação como coach e hipnoterapeuta, é pai de um adolescente fruto de um relacionamento anterior. Até agora, ele e Jennifer têm se mantido longe de declarações públicas sobre a relação, preferindo viver a fase inicial de forma reservada.