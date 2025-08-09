Jennifer Aniston faz rara aparição pública com novo namorado em Nova York

Jennifer Aniston, de 56 anos, foi fotografada ao lado do coach e hipnoterapeuta Jim Curtis, de 49, em Nova York, Estados Unidos, numa rara aparição pública do casal. Os dois deixavam um hotel na cidade quando foram flagrados pelos fotógrafos, reforçando a imagem de discrição que têm mantido desde que começaram a ser vistos juntos.

Este é o primeiro relacionamento assumido pela atriz desde o fim do casamento com Justin Theroux, em 2018. A ligação com Jim Curtis veio a público apenas em junho, quando eles foram fotografados em Santa Mônica, na Califórnia.

Pouco depois, eles embarcaram para uma temporada em Maiorca, na Espanha, acompanhados de Courtney Cox e outros amigos próximos. Apesar da convivência com celebridades, o casal tem evitado aparições em eventos e tapetes vermelhos.

Na semana anterior ao registro mais recente, Jennifer e Jim foram vistos saindo de um jantar no West Village. O encontro foi em clima descontraído e contou com a presença de Jason Bateman e sua esposa, Amanda Anka, em um típico "double date".

Jim Curtis, além de sua atuação como coach e hipnoterapeuta, é pai de um adolescente fruto de um relacionamento anterior. Até agora, ele e Jennifer têm se mantido longe de declarações públicas sobre a relação, preferindo viver a fase inicial de forma reservada.