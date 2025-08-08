Arlindo Cruz morre no dia em que TV preparava homenagem especial

O cantor e compositor Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (8/8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro. Coincidentemente, a TV Brasil preparava para este mesmo dia uma edição especial do programa "Sem Censura" em homenagem ao sambista.

Apresentado por Cissa Guimarães, o episódio contou com a presença de Arlindinho, filho do cantor e talento da nova geração do samba. Também estiveram presentes a produtora cultural Babi Cruz, esposa de Arlindo, o escritor Marcos Salles, que acaba de lançar "O Sambista Perfeito", biografia do artista e a jornalista Fabiane Pereira como debatedora.

Durante o programa, Arlindinho emocionou ao interpretar alguns dos maiores sucessos do pai. Entre os clássicos, "Meu Lugar", "A Pureza da Flor" e "O Show Tem que Continuar", músicas que marcaram a trajetória do sambista.

A homenagem, que já estava prevista antes do falecimento do artista, acabou ganhando tons ainda mais simbólicos.