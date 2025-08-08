Assine
overlay
Início Cultura
LUTO

Arlindo Cruz morre no dia em que TV preparava homenagem especial

Programa 'Sem Censura', da TV Brasil, contou com a participação da viúva e filho do sambista

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
08/08/2025 18:13

compartilhe

Siga no
x
Nascido em 14 de setembro de 1958 em Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro, Arlindo Cruz é um dos nomes mais importantes da história recente do samba.
Nascido em 14 de setembro de 1958 em Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro, Arlindo Cruz é um dos nomes mais importantes da história recente do samba. crédito: Reprodução do Instagram @arlindocruzobem

O cantor e compositor Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (8/8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro. Coincidentemente, a TV Brasil preparava para este mesmo dia uma edição especial do programa "Sem Censura" em homenagem ao sambista.

Leia Mais

Apresentado por Cissa Guimarães, o episódio contou com a presença de Arlindinho, filho do cantor e talento da nova geração do samba. Também estiveram presentes a produtora cultural Babi Cruz, esposa de Arlindo, o escritor Marcos Salles, que acaba de lançar "O Sambista Perfeito", biografia do artista e a jornalista Fabiane Pereira como debatedora.

Durante o programa, Arlindinho emocionou ao interpretar alguns dos maiores sucessos do pai. Entre os clássicos, "Meu Lugar", "A Pureza da Flor" e "O Show Tem que Continuar", músicas que marcaram a trajetória do sambista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A homenagem, que já estava prevista antes do falecimento do artista, acabou ganhando tons ainda mais simbólicos. 

Tópicos relacionados:

arlindo-cruz

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay