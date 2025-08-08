Assine
POLÊMICA

Rod Stewart exibe vídeo feito por IA em homenagem a Ozzy Osbourne em show

Nas imagens, o príncipe das trevas aparece com outros famosos que já morreram como Freddie Mercury e Amy Winehouse

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
08/08/2025 14:00

Rod Stewart dedica música 'Forever young' para Ozzy Osbourne
Rod Stewart dedica música 'Forever young' para Ozzy Osbourne

O cantor inglês Rod Stewart está sendo criticado nas redes sociais por exibir um vídeo criado por inteligência artificial durante a turnê “One Last Time”. Durante o show, ele dedica o momento como homenagem para o metaleiro Ozzy Osbourne, que morreu no último dia 22, aos 76 anos.

O vídeo é exibido nos telões enquanto Stewart canta o sucesso “Forever Young”. A animação mostra  Ozzy no céu, segurando um bastão de selfie e tirando fotos com outros grandes nomes da música já falecidos, como Freddie Mercury, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Michael Jackson, Prince, Bob Marley, Tupac Shakur, Janis Joplin, Whitney Houston, Tina Turner, Aaliyah e XXXTentacion.

Segundo o jornal britânico Rolling Stone, Rod Stewart já vinha dedicando a canção a Ozzy desde a morte do vocalista do Black Sabbath, inicialmente exibindo uma foto de Osbourne nos telões. Porém, após alguns shows, a homenagem ganhou esta nova versão animada, que dividiu opiniões entre o público e nas redes sociais.

Enquanto alguns fãs consideraram a homenagem criativa e emocionante, muitos criticaram a iniciativa como oportunista, desrespeitosa e insensível, especialmente por utilizar tecnologia de inteligência artificial para criar imagens digitais dos artistas falecidos. Além disso, a ética do uso desse tipo de recurso gerou debates acalorados.

De acordo com o site Charlotte Observer, durante a apresentação em Charlotte, Carolina do Norte, Stewart  disse ao público:  “Muitas dessas pessoas morreram por causa das drogas... Mas eu ainda estou aqui!”

Ozzy Osbourne faleceu no dia 22 de julho, aos 76 anos. Na mesma data, Rod Stewart publicou uma homenagem nas redes sociais. “Tchau, tchau, Ozzy. Durma bem, meu amigo. Te vejo aí em cima — mais tarde em vez de mais cedo”, escreveu. 

Quais as músicas mais famosas de Rod Stewart?

  • Maggie May (1971)
  • Sailing (1975)
  • Da Ya Think I’m Sexy? (1978)
  • Tonight’s the Night (Gonna Be Alright) (1976)
  • You’re in My Heart (The Final Acclaim) (1977)
  • Young Turks (1981)
  • Baby Jane (1983)
  • Forever Young (1988)
  • Have I Told You Lately (cover, 1993)
  • Rhythm of My Heart (1991) 

