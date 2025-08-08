Rod Stewart exibe vídeo feito por IA em homenagem a Ozzy Osbourne em show

A música é algo atemporal e que atravessa gerações. E muitos músicos simplesmente se recusam a se aposentar, tamanha a paixão pela estrada. Veja alguns artistas estrangeiros, com mais de (ou quase) 70 anos, ainda na ativa... ou que estavam, ao menos, atuando até pouco tempo atrás.

Ozzy Osbourne - 03/12/48 (76 anos). No cenário musical, onde tantos talentos morrem cedo, o cantor, compositor e instrumentista britânico, ex-líder do Black Sabbath, que eternizou hits como "Paranoid" e "Heaven and Hell", continua em plena atividade. Reprodução/@ozzyosbourne

Tony Iommi - 19/02/1948 (76 anos). O guitarrista fundou a Black Sabbath com Ozzy e teve papel crucial na criação do Heavy Metal. É o "Rei dos Riffs". Vítima de acidente, usou próteses em dedos esquerdos para seguir carreira. É um dos adeptos da famosa guitarra Gibson SG. Photobra wikimedia commons

Eric Clapton - 30/03/1945 (79 anos). O cantor e guitarrista britânico também integra a lista dos "senhores" músicos, consagrados mundialmente e ainda em atividade nos palcos e estúdios. Passou novamente pelo Brasil em 2024.

Bruce Springsteen - 23/09/1949 (75 anos). Premiado cantor, compositor e guitarrista americano, continua a seduzir o pÃºblico com a voz rouca e o estilo cool (camisa e calÃ§a jeans), que desde os anos 60 encanta geraÃ§Ãµes.

Os Rolling Stones ocupam lugar de destaque no cenário musical desde 1962. A banda é considerada a segunda mais importante da história (atrás dos Beatles). Mick Jagger (01/06/1947, 77 anos), Ron Wood (à esquerda - 01/06/1947, 77) e Keith Richards (à direita - 18/12/1943, 81) mantêm a energia e o estilo no palco.

Rod Stewart - 10/01/1945 (80 anos). O cantor e compositor britânico de voz rouca é um dos ícones do rock, vencedor de 2 Grammy's. Em 2020, fez uma cirurgia de joelhos e está recuperado. Veio ao Brasil pela última vez em 2023.

Paul McCartney - 18/06/1942 (82 anos). O ex-Beatle ainda faz shows, tem uma empresa que cuida dos direitos autorais de vários artistas e é o primeiro Beatle a ser condecorado como Sir. É vegetariano, ativista pelos direitos dos animais, e veio ao Brasil em 2024. divulgação/Marcos Hermes

Ringo Starr - 07/07/1940 (84 anos). Outro ex-Beatle, além de tocar bateria, também foi intérprete de canções clássicas da banda. Faz shows e recentemente participou de show ao vivo com Paul McCartney.

Elton John - 25/03/1947 (77 anos). O excêntrico cantor e pianista segue com o estilo festivo e a voz incomparável. Muito ativo, canta solo ou em parceria. Também é ativista na luta contra a Aids. Se aposentou em 2023 dos palcos, mas segue na produção. Reprodução Instagram

Mítica banda de rock londrina, o Led Zeppelin consagrou o som violento de guitarra, com raiz no blues e na música psicodélica, como precursora do Heavy Metal. Robert Plant, considerado o melhor vocalista de metal da história, está com 76 anos (20/08/1948). Já o guitarrista Jimmy Page tem 81 (09/01/1944 ).

Stevie Wonder - 13/05/1950 (76 anos). O prestigiado cantor e pianista cego de nascença segue uma carreira sólida que marca os gêneros pop, soul e R&B em nível mundial. Wonder já recebeu 25 Grammy's pela qualidade da sua arte. Em 2011, se apresentou para mais de 100 mil pessoas no Rock in Rio.

Steve Harris - 12/03/1956 (68 anos). O músico inglês é o principal compositor, baixista e tecladista da banda Iron Maiden. Sempre chamou atenção por não usar palhetas e passar giz nos dedos antes de tocar. Segue na ativa. O baterista Nicko McBrain, de 72 anos, deixou a banda por um derrame. Reprodução/@steveharrisofficial

Bob Dylan - 24/05/1941 (84 anos). O cantor e compositor americano tem tamanha relevância que foi laureado com o Nobel de Literatura em 2016 por ter "criado novos modos de expressão poética na música". É o único artista do mundo a ter os 5 principais prêmios culturais: Nobel, Pulitzer, Oscar, Grammy e Globo de Ouro. Segue na área.

Steven Tyler - 26/03/1948 (76 anos). O mega-astro, fundador e vocalista da banda americana Aerosmith, fez cirurgia na garganta em 2006, que rendeu um documentário da National Geographic. Infelizmente, se aposentou junto com a banda em 2023 após descobrir uma doença.

Alice Cooper - 04/02/1948 (76 anos). O cantor americano mantém o visual gótico que marcou a carreira, destacada também pelas performances inspiradas em filmes de terror, com sangue falso, instrumentos mortais e animais peçonhentos no palco. Em 2015, formou uma banda com o ator Johnny Depp: Hollywood Vampires. Divulgação

The Who - A banda de rock britânica, que no começo ficou famosa por quebrar os instrumentos no fim dos shows, segue ativa desde 1964. O vocalista Roger Daltrey (01/03/1944, 80 anos) e o guitarrista Pete Townshend (19/05/1945, 79), estão desde o começo. The Who veio ao Brasil pela última vez em 2017 para o Rock in Rio.

Gene Simmons - 25/08/1949 (75 anos). Vocalista, baixista e fundador da Banda Kiss, popularizado pela língua para fora. Liderou a banda em que todos os integrantes têm mais de 60 anos até 2022, quando saiu para carreira solo. Ele mantêm o visual de maquiagem pesada e performances com efeitos e pirotecnia. wikimedia commons Tilly antoine

Roger Waters - 06/09/1943 (81 anos). Um dos fundadores da banda Pink Floyd, de rock progressivo e psicodélico Já veio oito vezes ao Brasil, sendo a última em 2023. Politizado, é defensor da causa palestina e critica o avanço do neofascismo no mundo. Em sua última visita, encontrou até mesmo com o presidente Lula.

David Gilmour - 06/03/1946 (78 anos). O músico foi vocalista do Pink Floyd. Toca dez instrumentos e tem doutorado em Artes. Nos intervalos da banda, tocava em estúdio, produzia discos e atuava como engenheiro de som. Última vinda ao Brasil foi em 2015. Instagram @davidgilmour

James Taylor - 12/03/1948 (76 anos). O músico americano faz uma fusão de rock, country e gospel. Canta e toca piano, violão e violoncelo. Começou a carreira em 1966. Foi uma das estrelas do primeiro Rock in Rio (1985) e compôs "Only a Dream in Rio", em homenagem à cidade carioca. Também se dedica a causas ambientais. instagram/@jamestaylor_com