Ozzy Osbourne: causa da morte foi ataque cardíaco

Ozzy Osbourne, que morreu aos 76 anos, teve a causa da morte revelada como ataque cardíaco.

De acordo com a certidão de óbito, Ozzy sofreu uma parada cardíaca fora do hospital e um infarto agudo do miocárdio. As informações são do The New York Times.

Doença arterial coronariana e doença de Parkinson com disfunção autonômica também são citadas no documento como causas da morte da lenda do rock. O documento foi registrado por Aimée Osbourne, filha do cantor.

O líder do Black Sabatah morreu no dia 22 de julho.

"É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento", afirmou comunicado enviado à imprensa pela família Osbourne na ocasião.

A morte aconteceu menos de três semanas após sua aposentadoria dos palcos. Em 5 de julho, Ozzy Osbourne se reuniu com seus companheiros de Black Sabbath para o "Back to the Beginning", um show de despedida. A apresentação incluiu alguns dos maiores nomes do metal, como Metallica e Guns N' Roses.

Nos últimos anos, Ozzy recebeu tratamento para vários problemas de saúde, incluindo uma variante do Parkinson e danos na coluna. Ele disse a uma estação de rádio em fevereiro que não conseguia mais andar.