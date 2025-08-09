Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Após o teste da nova receita, com outra apresentadora e outros jurados, a 11ª temporada do reality show “Bake off Brasil” volta às origens, com apresentação de Nadja Haddad e júri formado por Beca Milano e Giuseppe Gerundino. A estreia ocorrerá neste sábado (9/8), às 20h45, no SBT/Alterosa, e na próxima sexta (15/8), na plataforma HBO Max e no canal fechado Discovery Home and Health, às 20h50.

São 18 concorrentes, todos amadores. Três deles mineiros: Babi Martins, de Itabira; Gustavo Riviera, de Pará de Minas; e Cátia Guimarães, de Belo Horizonte. Na última temporada, o programa foi comandado pela atriz Fabiana Karla, devido à gravidez de alto risco de Nadja Haddad.



O reality estreou em 2015. Desde então, diversas inovações na culinária aconteceram, além de mudanças no consumo de programas e da própria televisão aberta. Nas temporadas passadas, o “Bake off” chegou a transformar a realidade de diversos participantes, que deixaram de ser confeiteiros amadores e se profissionalizaram.

De acordo com a apresentadora Nadja Haddad e a confeiteira Beca Milano, a sensação de retomar o reality é como voltar para casa.

“É muito mais do que um programa de TV. Estar aqui é voltar para minha essência, botar a mão na massa. Enxergo hoje que a confeitaria deve ser muito mais valorizada, e o ‘Bake off’ consegue fazer isso”, diz Nadja.

“Nossa tenda é mágica e quem esteve aqui sabe disso. Como confeiteira, vejo uma vitrine para o crescimento da profissão”, completa Beca.

Emoções na cozinha

O que diferencia o bom do grande confeiteiro é saber lidar com as emoções, explica Beca. “Considerando uma competição de confeitaria, na qual se deve cumprir a prova de forma correta e prestar atenção nas receitas, saber lidar com as emoções é ingrediente importante”, diz.

O diretor Marcelo Kestenbaum afirma que o nível dos participantes desta edição o surpreendeu. “Todos se saíram muito bem”, afirma.

“Tivemos bons confeiteiros, que foram se desenvolvendo durante as provas, com astral incrível na tenda, um astral doce. A turma queria muito confeitar. Eles estavam nivelados, não tivemos aqui aquele pensamento de quem poderia ganhar já na primeira semana, e isso apimentou a competição”, conta Beca.

O chef Giuseppe Gerundino destaca a dificuldade de eliminar participantes. “Tento usar as palavras mais tranquilas na eliminação, mas é sempre pesado.”

Nadja Haddad diz que estudou psicologia positiva para aprender a lidar com a emoção “de pessoas que precisam de apoio”.

Os jurados destacam mudanças das tendências na gastronomia.

“O processo criativo do ‘Bake off’ começa muito antes da criação das receitas para o programa. Ficamos o ano inteiro seguindo tendências para ter uma boa bagagem de novidades. Às vezes, até antecipamos algumas. Esse processo de pesquisa funciona, estamos em sintonia com muito estudo”, explica Beca Milano.

O vencedor receberá troféu, o tradicional avental preto, quatro diárias em resort de luxo, uma linha completa de eletrodomésticos e ultracongelador.

“BAKE OFF BRASIL”

Décima-primeira temporada. Estreia neste sábado (9/8), às 20h45, no SBT/Alterosa. Em 15 de agosto, às 20h50, na plataforma HBO Max e no canal fechado Discovery Home and Health.

* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco