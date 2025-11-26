Mulher é presa após ameaçar vereadora e tentar agredir policiais em MG

Uma mulher de 42 anos foi presa após ameaçar a vereadora Priscila da Saúde (PSB) dentro da Câmara Municipal de Bambuí, na noite de segunda-feira (24/11). Ela deverá responder por agressão, difamação, resistência e lesão corporal.

O caso ocorreu pouco antes do fim da reunião ordinária e ganhou repercussão nesta quarta-feira (26/11) após um vídeo circular nas redes sociais.



De acordo com a PM, a vereadora, de 37 anos, relatou que a suspeita estava extremamente exaltada, proferindo xingamentos e chegou a ameaçá-la de morte.



O desentendimento com a mulher começou há duas semanas, após uma carona. A vereadora relatou que deu carona à mulher após uma reunião na Câmara, porque ela carregava várias sacolas e chovia no momento.

Segundo Priscila, ela a deixou a mulher em casa. Contudo, no dia seguinte percebeu a falta de alguns pertences no carro.



A vereadora disse que, ao verificar as câmeras de segurança, passou a acreditar que a mulher poderia estar envolvida no suposto furto, mas optou por não registrar boletim de ocorrência "para resguardar a família dela". Ainda de acordo com Priscila, a suspeita continuou enviando mensagens posteriormente. Em uma delas, Priscila decidiu mostrar que sabia do furto. A mulher, então, teria devolvido parte dos objetos furtados.



"Eu decidi deixar pra lá, até pela família dela, porque ela tem filhos pequenos. Foi a primeira e última vez que dei carona. Mesmo assim, ela me mandou mensagens. Respondi de uma forma que ela entendesse que eu sabia o que tinha acontecido. Ela disse que sabia do que eu estava falando e devolveu parte dos pertences. Achei que tinha cessado ali", relatou a vereadora.



Priscila afirmou ainda que buscou um familiar da mulher para tentar encerrar os contatos, mas as mensagens continuaram até que, nessa segunda-feira (24/11), a suspeita apareceu na Câmara e passou a ameaçá-la. "Diante das ameaças e da gravidade do ocorrido, fiquei preocupada com a minha integridade física e da minha família", declarou.



A vereadora também negou rumores de que teria dívida com a suspeita. "Quero esclarecer que não devo sequer um real àquela pessoa. É importante desmistificar qualquer insinuação e reafirmar que estou tranquila em relação a isso. A verdade sempre prevalecerá", disse, agradecendo às mensagens de apoio recebidas.

Segundo a PM, a mulher ignorou diversas advertências e, após ser presa em flagrante, passou a resistir e desacatar os policiais. A equipe precisou contê-la fisicamente "de forma proporcional e moderada" para levá-la ao hospital, onde foi realizado exame de corpo de delito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



No quartel, durante o registro da ocorrência, a situação voltou a se agravar: a suspeita tentou atingir os militares com chutes e socos e chegou a arranhar o pescoço de um policial com as unhas.



Após o registro da ocorrênia, a mulher foi encaminhada para a Delegacia de Formiga.