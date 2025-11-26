Assine
DESCUMPRIMENTO DE RESTRIÇÕES

Moraes dá 24h para Bolsonaro explicar uso de celular por Nikolas em visita

Drone da TV Globo flagrou uso de celular pelo parlamentar na visita ao ex-presidente na prisão domiciliar

Andrei Megre
Andrei Megre
Repórter
26/11/2025 16:12

Nikolas usou celular ao conversar com Bolsonaro na prisão domiciliar
Nikolas usou celular ao conversar com Bolsonaro na prisão domiciliar crédito: Reprodução/TV Globo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicou despacho em que intima a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a se pronunciar - em até 24 horas - sobre o uso de celular pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na visita ao capitão reformado na última sexta-feira (21/11).

“Intimem-se os advogados regularmente constituídos de Jair Messias Bolsonaro para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se manifestem acerca da entrada e utilização de celular na visita realizada por Nikolas Ferreira, apesar da expressa proibição judicial”, diz o texto, redigido na segunda-feira (24/11) e publicado nesta quarta (26/11), quando passa a contar o período estabelecido.

Descumprimento de medida de Moraes

Um drone da TV Globo flagrou Bolsonaro e Nikolas conversando na área externa da casa onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar preventiva. As imagens mostram o parlamentar usando um celular, ação proibida por Moraes nas condições de visita a Bolsonaro.

Leia Mais

Conforme a decisão de Moraes que determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro em agosto, “os visitantes autorizados por esta Suprema Corte (...) ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens”.

Procurado pela reportagem, o parlamentar disse que não recebeu "comunicação prévia de qualquer restrição ao uso de celular, nem por parte do Judiciário, nem pelos agentes responsáveis pela fiscalização durante a visita". "Sem comunicação oficial, não existe como alegar descumprimento", argumentou.

Ele classificou a gravação da Globo foi uma "violação grave de privacidade" e completou: "O episódio revela mais sobre a conduta invasiva da emissora do que sobre quem foi filmado clandestinamente".

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes celular jair-bolsonaro nikolas-ferreira prisao stf

