Moraes dá 24h para Bolsonaro explicar uso de celular por Nikolas em visita

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicou despacho em que intima a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a se pronunciar - em até 24 horas - sobre o uso de celular pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na visita ao capitão reformado na última sexta-feira (21/11).

“Intimem-se os advogados regularmente constituídos de Jair Messias Bolsonaro para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se manifestem acerca da entrada e utilização de celular na visita realizada por Nikolas Ferreira, apesar da expressa proibição judicial”, diz o texto, redigido na segunda-feira (24/11) e publicado nesta quarta (26/11), quando passa a contar o período estabelecido.

Descumprimento de medida de Moraes

Um drone da TV Globo flagrou Bolsonaro e Nikolas conversando na área externa da casa onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar preventiva. As imagens mostram o parlamentar usando um celular, ação proibida por Moraes nas condições de visita a Bolsonaro.

Conforme a decisão de Moraes que determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro em agosto, “os visitantes autorizados por esta Suprema Corte (...) ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens”.

Procurado pela reportagem, o parlamentar disse que não recebeu "comunicação prévia de qualquer restrição ao uso de celular, nem por parte do Judiciário, nem pelos agentes responsáveis pela fiscalização durante a visita". "Sem comunicação oficial, não existe como alegar descumprimento", argumentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele classificou a gravação da Globo foi uma "violação grave de privacidade" e completou: "O episódio revela mais sobre a conduta invasiva da emissora do que sobre quem foi filmado clandestinamente".

