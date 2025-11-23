Assine
DEPUTADO DESCUMPRIU MEDIDA

Erika Hilton pede apreensão de celular de Nikolas após visita a Bolsonaro

Deputado mineiro esteve com Bolsonaro horas antes do ex-presidente tentar violar a tornozeleira eletrônica

AM
Andrei Megre
23/11/2025 15:38

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) está confiante para o segundo turno das eleições municipais
Nikolas Ferreira (PL-MG) descumpriu medida de Alexandre de Moraes crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) protocolou pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) para que o celular do também deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) seja apreendido.

Nikolas visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na prisão domiciliar na última sexta-feira (21/11) e descumpriu medida de Moraes que impedia visitantes de usarem celular na casa, conforme revelado por imagens de drone da TV Globo.

Para Erika Hilton, além do ato de Nikolas ter descumprido determinação do STF, ele instigou e auxiliou “a tentativa de fuga de Jair Messias Bolsonaro”. "As medidas da Justiça não podem ser descumpridas por interesses politiqueiros desse projeto autoritário fantasiado de parlamentar", disse a deputada do Psol.

A reportagem do Estado de Minas pediu um posicionamento do parlamentar sobre o caso e aguarda retorno.

Prisão preventiva de Bolsonaro

Poucas horas após a visita, Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica que usava, e Moraes considerou que a ação configurou tentativa de fuga do réu, condenado a 27 anos e três meses de prisão por coordenar a trama golpista.

Assim, o ministro determinou a prisão preventiva do ex-presidente. Em depoimento na audiência de custódia, ele afirmou que teve uma “certa paranóia” causada pelo uso de remédios e pensou que estava sendo escutado pelo dispositivo. Assim, usou um ferro de soldar para tentar abrir a “case” da tornozeleira.

