Nikolas descumpriu medida de Moraes e usou celular em visita a Bolsonaro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na prisão domiciliar na sexta-feira (21/11) e descumpriu uma medida estabelecida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de não usar celular na casa do investigado.

Um drone da TV Globo mostrou cenas dos dois conversando na área externa da casa de Bolsonaro, em um condomínio no Jardim Botânico, bairro nobre de Brasília (DF). As imagens revelaram momentos em que Nikolas usava um celular, sentado em frente ao ex-presidente.

Conforme a decisão de Moraes que determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro em agosto, “os visitantes autorizados por esta Suprema Corte (...) ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens”.

A reportagem do Estado de Minas pediu um posicionamento do parlamentar sobre o caso e aguarda retorno.

Pedido de apreensão de celular de Nikolas

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) protocolou pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que o celular de Nikolas seja apreendido devido à violação.

Para a deputada, além do ato de Nikolas ter descumprido determinação do STF, ele instigou e auxiliou “a tentativa de fuga de Jair Messias Bolsonaro”.



"As medidas da Justiça não podem ser descumpridas por interesses politiqueiros desse projeto autoritário fantasiado de parlamentar", disse Hilton.

Prisão preventiva de Bolsonaro

Poucas horas depois da visita de Nikolas, o ex-presidente tentou violar a tornozeleira eletrônica que usava. Moraes avaliou que a ação configurou tentativa de fuga e determinou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro.

Na audiência de custódia, Bolsonaro disse que teve uma “certa paranóia” causada pelo uso de remédios e pensou que estava sendo escutado pelo dispositivo. Assim, usou um ferro de soldar para tentar abrir a “case” da tornozeleira.